У Луцьку затримали шахрая

Поліцейські встановили шахрая, який, продаючи дрова, ошукав п’ятьох волинян.Чоловік у соцмережах публікував оголошення про продаж дров, гроші просив громадян скидати наперед, після цього на зв’язок він не виходив.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Інформують, що днями до поліції звернулася 51-річна мешканка Каменя-Каширського. Жінка розповіла, що намагалася придбати дрова у мережі: на відповідне оголошення вона натрапила у одній із місцевих груп.Зв’язавшись із так званим продавцем, волинянка домовилась про поставку та заплатила майже 7 000 гривень наперед. Натомість, дров жінка не отримала, а зв’язок із продавцем зник.Поліцейські встановили, що ошукав громадянку 31-річний житель цього ж району. Як з’ясувалося, зловмисник за цією ж схемою ввів в оману ще двох мешканців району та заволодів їхніми коштами.Шахрай переховувався від правоохоронців, тому була взята ухвала на його затримання. Учора, 21 листопада, чоловіка затримали у Луцьку, наразі вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу.Триває розслідування кримінального провадження, розпочатого за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України. Мова йде про шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.