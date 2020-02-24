Коли і де на Волині вимикатимуть електроенергію сьогодні, 22 листопада. ГРАФІК

НЕК «Укренерго» запроваджено у Волинській області погодинні відключення електроенергії (ГПВ) 22 листопада.Про це інформують в «Волиньобленерго».Утім у «Волиньобленерго» зауважують, що графік погодинного відключення (ГПВ) хоч і є плановим, однак застосовується він у зв'язку із ненормальним режимом роботи енергосистеми України, тому вказані у ньому години можуть змінюватись.Раніше ми писали,Також енергетики звертають увагу, що навіть у дні застосування ГПВ залишається необхідність мінімалізувати використання енерговитратних приладів з 07:00 до 23:00.Окрім того, просять волинський бізнес максимально відмовитися від підсвічування вивісок, білбордів, рекламних екранів, сіті-лайтів, стел на фасадах магазинів і не вмикати кондиціонери.