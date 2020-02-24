Коли і де на Волині вимикатимуть електроенергію сьогодні, 22 листопада. ГРАФІК

Коли і де на Волині вимикатимуть електроенергію сьогодні, 22 листопада. ГРАФІК
НЕК «Укренерго» запроваджено у Волинській області погодинні відключення електроенергії (ГПВ) 22 листопада.

Про це інформують в «Волиньобленерго».

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Утім у «Волиньобленерго» зауважують, що графік погодинного відключення (ГПВ) хоч і є плановим, однак застосовується він у зв'язку із ненормальним режимом роботи енергосистеми України, тому вказані у ньому години можуть змінюватись.

Раніше ми писали, чому час ввімнення та відключення по графіку не завжди співпадає.

Також енергетики звертають увагу, що навіть у дні застосування ГПВ залишається необхідність мінімалізувати використання енерговитратних приладів з 07:00 до 23:00.

Окрім того, просять волинський бізнес максимально відмовитися від підсвічування вивісок, білбордів, рекламних екранів, сіті-лайтів, стел на фасадах магазинів і не вмикати кондиціонери.

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Теги: відключення, електроенергія, Волиньобленерго
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