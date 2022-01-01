ЗСУ відбили атаки біля 13 населених пунктів, уразили важливі об’єкти ворога, – Генштаб





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Намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснюють інженерне обладнання лінії оборони, на окремих напрямках продовжують вести наступальні дії, ведуть повітряну розвідку.



За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Стельмахівка на Луганщині та Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кам’янка, Опитне, Веселе, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.



Ворог не припиняє обстріли позиції наших військ та населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Продовжує вогневе ураження по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.



За минулу добу противник завдав 9 авіаційних, 7 ракетних ударів та здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали об’єкти цивільної інфраструктури в населених пунктах Комишуваха та Новотроїцьке Запорізької області.



На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника наразі не виявлено.



Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території та повітряного простору Республіки Білорусь.



На Сіверському напрямку, у прикордонних районах Брянської та Курської областей, противник продовжує виконувати завдання з прикриття російсько-українського кордону, проведення демонстраційних і провокаційних дій. Здійснив обстріли позицій наших підрозділів в районі населеного пункту Рожковичі Сумської області.



На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог веде оборону, здійснює обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії. Зокрема, в районах населених пунктів Орлянське та Лозова Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Макіївка на Луганщині та Терни Донецької області.



На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує свої зусилля на веденні наступальних дій. Здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів обʼєктів в районах сімнадцяти населених пунктів. Серед них - Андріївка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Майорськ, Опитне, Яковлівка, Веселе та Водяне.



На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обороняється на захоплених рубежах. Здійснив обстріли позицій Сил оборони з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Від артилерійського вогню противника постраждали райони двадцять одного населеного пункту, у тому числі Богоявленка, Времівка, Вугледар, Золота Нива Донецької області, а також Гуляйполе, Залізничне, Малинівка, Мирне Запорізької області.



На Криворізькому та Херсонському напрямках противник удосконалює фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів, що ведуть оборону і не припиняє артилерійських обстрілів позицій наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро.



Російські окупанти ведуть вогонь зі ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Антонівка, Зеленівка, Комишани та Музиківка Херсонської області.



В порушення норм Міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв ведення війни російські окупаційні війська, зокрема у населеному пункті Стрілкове Генічеського району на Херсонщині, на території бази відпочинку, облаштували катівню, де утримують та піддають тортурам громадян України.



Українська авіація протягом минулої доби завдала удару по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.



Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили пункт управління, склад паливно-мастильних матеріалів, район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та станцію радіоелектронної боротьби російських окупантів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти продовжують збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати ударів по об’єктах промисловості. Утім українські захисники щоразу вправно відбивають ворожі атаки.Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.Намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснюють інженерне обладнання лінії оборони, на окремих напрямках продовжують вести наступальні дії, ведуть повітряну розвідку.За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Стельмахівка на Луганщині та Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кам’янка, Опитне, Веселе, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.Ворог не припиняє обстріли позиції наших військ та населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Продовжує вогневе ураження по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.За минулу добу противник завдав 9 авіаційних, 7 ракетних ударів та здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали об’єкти цивільної інфраструктури в населених пунктах Комишуваха та Новотроїцьке Запорізької області., Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника наразі не виявлено.Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території та повітряного простору Республіки Білорусь.На Сіверському напрямку, у прикордонних районах Брянської та Курської областей, противник продовжує виконувати завдання з прикриття російсько-українського кордону, проведення демонстраційних і провокаційних дій. Здійснив обстріли позицій наших підрозділів в районі населеного пункту Рожковичі Сумської області.На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог веде оборону, здійснює обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії. Зокрема, в районах населених пунктів Орлянське та Лозова Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Макіївка на Луганщині та Терни Донецької області.На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує свої зусилля на веденні наступальних дій. Здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів обʼєктів в районах сімнадцяти населених пунктів. Серед них - Андріївка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Майорськ, Опитне, Яковлівка, Веселе та Водяне.На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обороняється на захоплених рубежах. Здійснив обстріли позицій Сил оборони з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Від артилерійського вогню противника постраждали райони двадцять одного населеного пункту, у тому числі Богоявленка, Времівка, Вугледар, Золота Нива Донецької області, а також Гуляйполе, Залізничне, Малинівка, Мирне Запорізької області.На Криворізькому та Херсонському напрямках противник удосконалює фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів, що ведуть оборону і не припиняє артилерійських обстрілів позицій наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро.Російські окупанти ведуть вогонь зі ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Антонівка, Зеленівка, Комишани та Музиківка Херсонської області.В порушення норм Міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв ведення війни російські окупаційні війська, зокрема у населеному пункті Стрілкове Генічеського району на Херсонщині, на території бази відпочинку, облаштували катівню, де утримують та піддають тортурам громадян України.Українська авіація протягом минулої доби завдала удару по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили пункт управління, склад паливно-мастильних матеріалів, район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та станцію радіоелектронної боротьби російських окупантів.

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