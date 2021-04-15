На Волині ще одна парафія перейшла до ПЦУ

Релігійна громада села Туропин колишнього Турійського району змінила церковну юрисдикцію і перейшла з-під порядкування УПЦ до ПЦУ.Про це повідомляють на сторінці Володимир-Волинської єпархії ПЦУ.21 листопада 2022 року, з благословення Преосвященного єпископа Матфея, секретар єпархіального управління прот.зустрівся з парафіянами Свято-Хресто-Воздвиженського храму села Туропин Ковельського району, які під час зборів, прийняли рішення про перехід з УПЦ (МП) у Православну Церкву України.Під час зустрічі було написано прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України. Архієрей задовільнив їх прохання.