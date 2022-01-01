Волинські фермери отримали мобільні сховища для зерна від ООН

За результатами другого відбору волинським хліборобам передали ще 25 рукавів для зберігання зернових.Сховища отримали 6 фермерських господарств, - повідомляють у Волинській ОДА.Загалом же, відповідно до поданих заявок, аграрії краю отримали 807 мобільних сховищ вартістю понад 1 тисячу доларів кожне.Ініціатива забезпечення українських агровиробників малої і середньої руки такими пристосуваннями для тимчасового зберігання врожаю належить Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН (FАО) за партнерства Мінагрополітики України та двох всеукраїнських асоціацій: органів місцевого самоврядування і районних та обласних рад.Вартість проєкту перевищує 60 мільйонів доларів. Його профінансували уряди Канади і Японії та австралійська благодійна організація Minderoo Foundation.Завдяки цій програмі українські аграрії отримають додаткові можливості для зберігання 7 мільйонів тонн зернових.Нагадаємо, раніше волинські аграрії вже отримували схожі сховища. На початку листопада