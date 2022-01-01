Волинські фермери отримали мобільні сховища для зерна від ООН

Волинські фермери отримали мобільні сховища для зерна від ООН
За результатами другого відбору волинським хліборобам передали ще 25 рукавів для зберігання зернових.

Сховища отримали 6 фермерських господарств, - повідомляють у Волинській ОДА.

Загалом же, відповідно до поданих заявок, аграрії краю отримали 807 мобільних сховищ вартістю понад 1 тисячу доларів кожне.

Ініціатива забезпечення українських агровиробників малої і середньої руки такими пристосуваннями для тимчасового зберігання врожаю належить Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН (FАО) за партнерства Мінагрополітики України та двох всеукраїнських асоціацій: органів місцевого самоврядування і районних та обласних рад.
Волинські фермери отримали мобільні сховища для зерна від ООН


Вартість проєкту перевищує 60 мільйонів доларів. Його профінансували уряди Канади і Японії та австралійська благодійна організація Minderoo Foundation.
Волинські фермери отримали мобільні сховища для зерна від ООН

Завдяки цій програмі українські аграрії отримають додаткові можливості для зберігання 7 мільйонів тонн зернових.
Волинські фермери отримали мобільні сховища для зерна від ООН
Волинські фермери отримали мобільні сховища для зерна від ООН

Нагадаємо, раніше волинські аграрії вже отримували схожі сховища. На початку листопада 46 малих і середніх господарств, які обробляють від 100 до 10 000 га ріллі, отримали 790 таких засобів для зберігання зернових.

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Теги: Волинь, ООН, аграрії, фермери, допомога, зерно
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