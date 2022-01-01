Волинські фермери отримали мобільні сховища для зерна від ООН
Сьогодні, 01:15
За результатами другого відбору волинським хліборобам передали ще 25 рукавів для зберігання зернових.
Сховища отримали 6 фермерських господарств, - повідомляють у Волинській ОДА.
Загалом же, відповідно до поданих заявок, аграрії краю отримали 807 мобільних сховищ вартістю понад 1 тисячу доларів кожне.
Ініціатива забезпечення українських агровиробників малої і середньої руки такими пристосуваннями для тимчасового зберігання врожаю належить Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН (FАО) за партнерства Мінагрополітики України та двох всеукраїнських асоціацій: органів місцевого самоврядування і районних та обласних рад.
Вартість проєкту перевищує 60 мільйонів доларів. Його профінансували уряди Канади і Японії та австралійська благодійна організація Minderoo Foundation.
Завдяки цій програмі українські аграрії отримають додаткові можливості для зберігання 7 мільйонів тонн зернових.
Нагадаємо, раніше волинські аграрії вже отримували схожі сховища. На початку листопада 46 малих і середніх господарств, які обробляють від 100 до 10 000 га ріллі, отримали 790 таких засобів для зберігання зернових.
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Сховища отримали 6 фермерських господарств, - повідомляють у Волинській ОДА.
Загалом же, відповідно до поданих заявок, аграрії краю отримали 807 мобільних сховищ вартістю понад 1 тисячу доларів кожне.
Ініціатива забезпечення українських агровиробників малої і середньої руки такими пристосуваннями для тимчасового зберігання врожаю належить Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН (FАО) за партнерства Мінагрополітики України та двох всеукраїнських асоціацій: органів місцевого самоврядування і районних та обласних рад.
Вартість проєкту перевищує 60 мільйонів доларів. Його профінансували уряди Канади і Японії та австралійська благодійна організація Minderoo Foundation.
Завдяки цій програмі українські аграрії отримають додаткові можливості для зберігання 7 мільйонів тонн зернових.
Нагадаємо, раніше волинські аграрії вже отримували схожі сховища. На початку листопада 46 малих і середніх господарств, які обробляють від 100 до 10 000 га ріллі, отримали 790 таких засобів для зберігання зернових.
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