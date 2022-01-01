Волинські аграрії отримали мобільні сховища для зерна. ФОТО

Волинські аграрії отримали мобільні сховища для зерна. ФОТО
Волинські аграрії отримали мобільні сховища для тимчасового зберігання збіжжя.

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної ради.

Ініціатива забезпечення волинських аграріїв рукавами для тимчасового зберігання зерна належить Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН (FАО) спільно з Мінагрополітики України та за партнерства двох всеукраїнських асоціацій: органів місцевого самоврядування і районних та обласних рад.

Голова обласної ради Григорій Недопад та представники FАО передали волинським фермерам 790 таких засобів для зберігання зернових. Відтак, 46 малих і середніх господарств, які обробляють від 100 до 10 000 га ріллі, отримали додаткові можливості для збереження врожаю. Кожен такий рукав здатен вмістити до 200 тонн зернопродукції.
Волинські аграрії отримали мобільні сховища для зерна. ФОТО

Керівник агрохолдингу «Волиньзернопродукт» Сергій Супрунюк розповів, що його підприємство застосовує такий метод зберігання уже кілька років. Каже: зернові в таких ємностях без втрат якості можна тримати до 9 місяців.

Регіональний представник FАО в області Дмитро Дубняк зазначив, що невдовзі волинські аграрії отримають на додачу і агрегати для завантаження збіжжя у тимчасові сховища.

Речниця представництва FАО в Україні Вікторія Михальчук додала, що загалом українським сільгоспвиробникам передадуть 35 тисяч таких рукавів, які дозволять забезпечити зберігання 7 мільйонів тонн зернових. З її слів, вартість проєкту перевищує 60 мільйонів доларів. Програма ж реалізується за фінансової підтримки урядів Канади, Японії та австралійської благодійної організації Minderoo Foundation.
Волинські аграрії отримали мобільні сховища для зерна. ФОТО
Волинські аграрії отримали мобільні сховища для зерна. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: аграрії, мобільні сховища, зерно
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські аграрії отримали мобільні сховища для зерна. ФОТО
Сьогодні, 15:50
Громада під Луцьком втратила 300 тисяч через недбалого інженера
Сьогодні, 15:33
Бронювання військовозобов’язаних: Рада ухвалила закон
Сьогодні, 15:10
Луцька вокальна студія перемогла у міжнародному конкурсі в Парижі
Сьогодні, 14:55
Волинські митники викрили оборудки кількох імпортерів, які суттєво занижували вартість товару
Сьогодні, 14:39
Схожі новини
Через російську блокаду корабель з 40 тисячами тонн зерна не зміг вийти з порту Через російську блокаду корабель з 40 тисячами тонн зерна не зміг вийти з порту
30 жовтень, 14:29
За 20 днів з українських портів вийшли 27 суден із зерном За 20 днів з українських портів вийшли 27 суден із зерном
21 серпень, 08:02
На Волині аграрії зібрали 950 тисяч тонн врожаю На Волині аграрії зібрали 950 тисяч тонн врожаю
10 серпень, 10:55
З портів України відправився другий караван зі зерном. ФОТО, ВІДЕО З портів України відправився другий караван зі зерном. ФОТО, ВІДЕО
07 серпень, 12:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські аграрії отримали мобільні сховища для зерна. ФОТО
Сьогодні, 15:50
 0
Громада під Луцьком втратила 300 тисяч через недбалого інженера
Сьогодні, 15:33
 0
Бронювання військовозобов’язаних: Рада ухвалила закон
Сьогодні, 15:10
 0
Луцька вокальна студія перемогла у міжнародному конкурсі в Парижі
Сьогодні, 14:55
 0
Волинські митники викрили оборудки кількох імпортерів, які суттєво занижували вартість товару
Сьогодні, 14:39
 0
Медіа
відео
1/8