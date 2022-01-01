Волинські аграрії отримали мобільні сховища для зерна. ФОТО





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Ініціатива забезпечення волинських аграріїв рукавами для тимчасового зберігання зерна належить Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН (FАО) спільно з Мінагрополітики України та за партнерства двох всеукраїнських асоціацій: органів місцевого самоврядування і районних та обласних рад.



Голова обласної ради Григорій Недопад та представники FАО передали волинським фермерам 790 таких засобів для зберігання зернових. Відтак, 46 малих і середніх господарств, які обробляють від 100 до 10 000 га ріллі, отримали додаткові можливості для збереження врожаю. Кожен такий рукав здатен вмістити до 200 тонн зернопродукції.



Керівник агрохолдингу «Волиньзернопродукт» Сергій Супрунюк розповів, що його підприємство застосовує такий метод зберігання уже кілька років. Каже: зернові в таких ємностях без втрат якості можна тримати до 9 місяців.



Регіональний представник FАО в області Дмитро Дубняк зазначив, що невдовзі волинські аграрії отримають на додачу і агрегати для завантаження збіжжя у тимчасові сховища.



Речниця представництва FАО в Україні Вікторія Михальчук додала, що загалом українським сільгоспвиробникам передадуть 35 тисяч таких рукавів, які дозволять забезпечити зберігання 7 мільйонів тонн зернових. З її слів, вартість проєкту перевищує 60 мільйонів доларів. Програма ж реалізується за фінансової підтримки урядів Канади, Японії та австралійської благодійної організації Minderoo Foundation.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські аграрії отримали мобільні сховища для тимчасового зберігання збіжжя.Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної ради.Ініціатива забезпечення волинських аграріїв рукавами для тимчасового зберігання зерна належить Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН (FАО) спільно з Мінагрополітики України та за партнерства двох всеукраїнських асоціацій: органів місцевого самоврядування і районних та обласних рад.Голова обласної радита представники FАО передали волинським фермерам 790 таких засобів для зберігання зернових. Відтак, 46 малих і середніх господарств, які обробляють від 100 до 10 000 га ріллі, отримали додаткові можливості для збереження врожаю. Кожен такий рукав здатен вмістити до 200 тонн зернопродукції.Керівник агрохолдингу «Волиньзернопродукт»розповів, що його підприємство застосовує такий метод зберігання уже кілька років. Каже: зернові в таких ємностях без втрат якості можна тримати до 9 місяців.Регіональний представник FАО в областізазначив, що невдовзі волинські аграрії отримають на додачу і агрегати для завантаження збіжжя у тимчасові сховища.Речниця представництва FАО в Українідодала, що загалом українським сільгоспвиробникам передадуть 35 тисяч таких рукавів, які дозволять забезпечити зберігання 7 мільйонів тонн зернових. З її слів, вартість проєкту перевищує 60 мільйонів доларів. Програма ж реалізується за фінансової підтримки урядів Канади, Японії та австралійської благодійної організації Minderoo Foundation.

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