На Волині шахрай просить кошти на потреби військових. ФОТО

На Волині шахрай просить кошти на потреби військових. ФОТО
Користувач фейсбуку протягом декількох місяців просить у небайдужих мешканців Володимирського району кошти на потреби військових. Чоловік додається у друзі до користувачів фейсбуку, після чого у приватні повідомлення просить переказати на власну карту гроші. Шахрай зазначає, що перебуває на фронті та йому затримали заробітну плату.

Про це розповідає БУГ.

Потреби у псевдовійськового різні, серед яких нестача коштів на їжу, паливо для автомобіля та навіть зняття хостела для нього та його дівчини.

Про шахрая написав Віктор Гаврилюк у фейсбуці. Люди в коментарях зазначають, що Максим Мотовилов до них також звертався і просив кошти на різні потреби. Чимало з них проявили співчуття до його потреб на роботі та переказували кошти у сумі 100-200 гривень.

Люди зазначають, що чоловік – не бот, а реальна людина. Хтось навіть вчився із ним у школі в Нововолинську.

На Волині шахрай просить кошти на потреби військових. ФОТО
На Волині шахрай просить кошти на потреби військових. ФОТО
На Волині шахрай просить кошти на потреби військових. ФОТО
На Волині шахрай просить кошти на потреби військових. ФОТО
На Волині шахрай просить кошти на потреби військових. ФОТО

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Теги: шахрай, Нововолинськ, кошти для військових
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