На Волині шахрай просить кошти на потреби військових. ФОТО





Про це розповідає



Потреби у псевдовійськового різні, серед яких нестача коштів на їжу, паливо для автомобіля та навіть зняття хостела для нього та його дівчини.



Про шахрая Віктор Гаврилюк у фейсбуці. Люди в коментарях зазначають, що Максим Мотовилов до них також звертався і просив кошти на різні потреби. Чимало з них проявили співчуття до його потреб на роботі та переказували кошти у сумі 100-200 гривень.



Люди зазначають, що чоловік – не бот, а реальна людина. Хтось навіть вчився із ним у школі в Нововолинську.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Користувач фейсбуку протягом декількох місяців просить у небайдужих мешканців Володимирського району кошти на потреби військових. Чоловік додається у друзі до користувачів фейсбуку, після чого у приватні повідомлення просить переказати на власну карту гроші. Шахрай зазначає, що перебуває на фронті та йому затримали заробітну плату.Про це розповідає БУГ Потреби у псевдовійськового різні, серед яких нестача коштів на їжу, паливо для автомобіля та навіть зняття хостела для нього та його дівчини.Про шахрая написав у фейсбуці. Люди в коментарях зазначають, що Максим Мотовилов до них також звертався і просив кошти на різні потреби. Чимало з них проявили співчуття до його потреб на роботі та переказували кошти у сумі 100-200 гривень.Люди зазначають, що чоловік – не бот, а реальна людина. Хтось навіть вчився із ним у школі в Нововолинську.

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