На Волині шахрай просить кошти на потреби військових. ФОТО
Сьогодні, 16:48
Користувач фейсбуку протягом декількох місяців просить у небайдужих мешканців Володимирського району кошти на потреби військових. Чоловік додається у друзі до користувачів фейсбуку, після чого у приватні повідомлення просить переказати на власну карту гроші. Шахрай зазначає, що перебуває на фронті та йому затримали заробітну плату.
Про це розповідає БУГ.
Потреби у псевдовійськового різні, серед яких нестача коштів на їжу, паливо для автомобіля та навіть зняття хостела для нього та його дівчини.
Про шахрая написав Віктор Гаврилюк у фейсбуці. Люди в коментарях зазначають, що Максим Мотовилов до них також звертався і просив кошти на різні потреби. Чимало з них проявили співчуття до його потреб на роботі та переказували кошти у сумі 100-200 гривень.
Люди зазначають, що чоловік – не бот, а реальна людина. Хтось навіть вчився із ним у школі в Нововолинську.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це розповідає БУГ.
Потреби у псевдовійськового різні, серед яких нестача коштів на їжу, паливо для автомобіля та навіть зняття хостела для нього та його дівчини.
Про шахрая написав Віктор Гаврилюк у фейсбуці. Люди в коментарях зазначають, що Максим Мотовилов до них також звертався і просив кошти на різні потреби. Чимало з них проявили співчуття до його потреб на роботі та переказували кошти у сумі 100-200 гривень.
Люди зазначають, що чоловік – не бот, а реальна людина. Хтось навіть вчився із ним у школі в Нововолинську.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку – вісім поривів на тепломережі
Сьогодні, 17:30
На Волині шахрай просить кошти на потреби військових. ФОТО
Сьогодні, 16:48
На окупованій Херсонщині жінку публічно повісили після слів «Скадовськ — це Україна»
Сьогодні, 16:13
Волинські аграрії отримали мобільні сховища для зерна. ФОТО
Сьогодні, 15:50
Медіа