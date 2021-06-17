У Луцьку – вісім поривів на тепломережі





Про це у п'ятницю, 4 листопада,



У певних частинах міста підключення житлових будинків до опалення тимчасово обмежене у зв’язку з відсутністю електроенергії. Втім, усі котельні підприємства запущені, а теплоносій нині поданий до 260 із 759 будинків. Також теплом забезпечено 37 із 40 дитсадочків (у ДНЗ №1, 31 та 32 подача теплоносія обмежена через пориви на мережі), усі школи та медичні заклади.



Через пориви на тепловій мережі подачу опалення перекрите до 29 житлових будинків:



- через порив на вул. Захарова без опалення залишаються будинки на Захарова, 7, та Декабристів, 25а;

- через порив на просп. Соборності, 19а, без опалення будинки на Соборності, 19а, 23, та вже згаданий ДНЗ №31;

- через порив мережі на просп. Соборності, 14а, теплоносій не подано до будинків на Соборності, 14а, та 16;

- порив на вул. Конякіна, 9а, тимчасово не дозволяє надати послугу до будинків на Конякіна, 9, 9а, 9б, 11, 11а, Федорова, 1, 3, 5, Гордіюк, 27, 29, 31 та ДНЗ №1;

- через порив на вводі в будинок без опалення залишається житловий будинок на вул. Богдана Хмельницького, 20;

- через витік на просп. Президента Грушевського опалення не подано до будинків на Грушевського, 16, 18, 20, 22 та ДНЗ №32;

- через порив на вул. Огієнка, 20 теплоносій не подано до житлових будинків на Огієнка, 20, Клима Савура, 26, 28, 29;

- через порив на просп. Перемоги перекрито подачу опалення на будинки на Перемоги, 15, 17, 19.



Аварійні бригади підприємства уже приступили до ліквідації поривів, а задля оперативного їх усунення у суботу, 5 листопада, організували додатковий робочий день. Окрім того, на цей день заплановані запуски усіх будинків 33-го, 40-го, 55-го мікрорайонів Луцька.



Про хід виконання робіт повідомлятимуть додатково.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку триває старт опалювального сезону, теплоносій подали до третини будинків міста, усіх шкіл та медзакладів та більшості дитсадків.Про це у п'ятницю, 4 листопада, повідомили на сайті ДКП «Луцьктепло».У певних частинах міста підключення житлових будинків до опалення тимчасово обмежене у зв’язку з відсутністю електроенергії. Втім, усі котельні підприємства запущені, а теплоносій нині поданий до 260 із 759 будинків. Також теплом забезпечено 37 із 40 дитсадочків (у ДНЗ №1, 31 та 32 подача теплоносія обмежена через пориви на мережі), усі школи та медичні заклади.Через пориви на тепловій мережі подачу опалення перекрите до 29 житлових будинків:- через порив на вул. Захарова без опалення залишаються будинки на Захарова, 7, та Декабристів, 25а;- через порив на просп. Соборності, 19а, без опалення будинки на Соборності, 19а, 23, та вже згаданий ДНЗ №31;- через порив мережі на просп. Соборності, 14а, теплоносій не подано до будинків на Соборності, 14а, та 16;- порив на вул. Конякіна, 9а, тимчасово не дозволяє надати послугу до будинків на Конякіна, 9, 9а, 9б, 11, 11а, Федорова, 1, 3, 5, Гордіюк, 27, 29, 31 та ДНЗ №1;- через порив на вводі в будинок без опалення залишається житловий будинок на вул. Богдана Хмельницького, 20;- через витік на просп. Президента Грушевського опалення не подано до будинків на Грушевського, 16, 18, 20, 22 та ДНЗ №32;- через порив на вул. Огієнка, 20 теплоносій не подано до житлових будинків на Огієнка, 20, Клима Савура, 26, 28, 29;- через порив на просп. Перемоги перекрито подачу опалення на будинки на Перемоги, 15, 17, 19.Аварійні бригади підприємства уже приступили до ліквідації поривів, а задля оперативного їх усунення у суботу, 5 листопада, організували додатковий робочий день. Окрім того, на цей день заплановані запуски усіх будинків 33-го, 40-го, 55-го мікрорайонів Луцька.Про хід виконання робіт повідомлятимуть додатково.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію