У Луцьку на Львівській встановили перші ятки для торгівлі сільсьгосппродукцією
Сьогодні, 18:00
У Луцьку встановили перші ятки для торгівлі власноруч вирощеною сільськогосподарською продукцією.
Про це у фейсбуці написав Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Перші ятки для торгівлі сільськогосподарською продукцією встановили на вул. Львівській. Всього у Луцьку встановлять близько 20 таких яток в 5 локаціях.
Ятки призначені для здійснення торгівлі передусім соціально незахищеними жителями, пенсіонерами власноруч вирощеною продукцією з метою забрати вуличну торгівлю «з землі».
Зі слів міського голови, локації обиралися на основі аналізу найбільшої концентрації незаконної вуличної торгівлі «з землі».
«Як на мене, ятки вийшли доволі естетичними», – додав Ігор Поліщук.
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Про це у фейсбуці написав Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Перші ятки для торгівлі сільськогосподарською продукцією встановили на вул. Львівській. Всього у Луцьку встановлять близько 20 таких яток в 5 локаціях.
Ятки призначені для здійснення торгівлі передусім соціально незахищеними жителями, пенсіонерами власноруч вирощеною продукцією з метою забрати вуличну торгівлю «з землі».
Зі слів міського голови, локації обиралися на основі аналізу найбільшої концентрації незаконної вуличної торгівлі «з землі».
«Як на мене, ятки вийшли доволі естетичними», – додав Ігор Поліщук.
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