У Луцьку на Львівській встановили перші ятки для торгівлі сільсьгосппродукцією





Про це у Ігор Поліщук.



Перші ятки для торгівлі сільськогосподарською продукцією встановили на вул. Львівській. Всього у Луцьку встановлять близько 20 таких яток в 5 локаціях.



Ятки призначені для здійснення торгівлі передусім соціально незахищеними жителями, пенсіонерами власноруч вирощеною продукцією з метою забрати вуличну торгівлю «з землі».



Зі слів міського голови, локації обиралися на основі аналізу найбільшої концентрації незаконної вуличної торгівлі «з землі».



«Як на мене, ятки вийшли доволі естетичними», – додав Ігор Поліщук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку встановили перші ятки для торгівлі власноруч вирощеною сільськогосподарською продукцією.Про це у фейсбуці написав Луцький міський головаПерші ятки для торгівлі сільськогосподарською продукцією встановили на вул. Львівській. Всього у Луцьку встановлять близько 20 таких яток в 5 локаціях.Ятки призначені для здійснення торгівлі передусім соціально незахищеними жителями, пенсіонерами власноруч вирощеною продукцією з метою забрати вуличну торгівлю «з землі».Зі слів міського голови, локації обиралися на основі аналізу найбільшої концентрації незаконної вуличної торгівлі «з землі».«Як на мене, ятки вийшли доволі естетичними», – додав Ігор Поліщук.

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