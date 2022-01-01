У Луцьку на Львівській встановили перші ятки для торгівлі сільсьгосппродукцією

У Луцьку на Львівській встановили перші ятки для торгівлі сільсьгосппродукцією
У Луцьку встановили перші ятки для торгівлі власноруч вирощеною сільськогосподарською продукцією.

Про це у фейсбуці написав Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Перші ятки для торгівлі сільськогосподарською продукцією встановили на вул. Львівській. Всього у Луцьку встановлять близько 20 таких яток в 5 локаціях.

Ятки призначені для здійснення торгівлі передусім соціально незахищеними жителями, пенсіонерами власноруч вирощеною продукцією з метою забрати вуличну торгівлю «з землі».

Зі слів міського голови, локації обиралися на основі аналізу найбільшої концентрації незаконної вуличної торгівлі «з землі».

«Як на мене, ятки вийшли доволі естетичними», – додав Ігор Поліщук.
У Луцьку на Львівській встановили перші ятки для торгівлі сільсьгосппродукцією

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Теги: ятки для торгівлі, Луцьк
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