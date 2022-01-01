Погода у Луцьку на завтра, 5 листопада
Сьогодні, 20:00
З ранку до самого вечора 5 листопада у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі підніметься від 4°С до 10°С.
Народний прогноз погоди: 5 листопада вшановується пам’ять святого апостола Якова. У давнину в селян була традиція розкидати шматочки вчорашнього пирога полем, щоб зимові птахи “прилетіли до поля і своїми голосами заспокоїли землю”. Якщо на Якова випадала сніжна крупа чи град, то вважалось, що на день Матрони (22 листопада) зима на ноги встане.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі підніметься від 4°С до 10°С.
Народний прогноз погоди: 5 листопада вшановується пам’ять святого апостола Якова. У давнину в селян була традиція розкидати шматочки вчорашнього пирога полем, щоб зимові птахи “прилетіли до поля і своїми голосами заспокоїли землю”. Якщо на Якова випадала сніжна крупа чи град, то вважалось, що на день Матрони (22 листопада) зима на ноги встане.
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