Погода у Луцьку на завтра, 5 листопада

З ранку до самого вечора 5 листопада у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі підніметься від 4°С до 10°С.Народний прогноз погоди: 5 листопада вшановується пам’ять святого апостола Якова. У давнину в селян була традиція розкидати шматочки вчорашнього пирога полем, щоб зимові птахи “прилетіли до поля і своїми голосами заспокоїли землю”. Якщо на Якова випадала сніжна крупа чи град, то вважалось, що на день Матрони (22 листопада) зима на ноги встане.