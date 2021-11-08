Коли в Україні Чорна п'ятниця 2022: дата дня розпродажів і знижок





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Чорну п'ятницю в світі за традицією проводять після американського свята Дня подяки, яке відзначається в США в останній четвер листопада. У 2022 році Чорна п'ятниця випадає на 25 листопада. Кожен магазин сам встановлює, скільки днів триватимуть розпродажі. Зазвичай період знижок триває 3-5 днів.



Чорна п'ятниця - історія події



Перші згадки про Чорну п'ятницю з'явилися в 1960-их роках як метафора величезних пробок на День подяки. Це свято дуже популярне в США, і до нього американці завжди робили покупки.



Магазини швидко зрозуміли, як отримати вигоду з цього свята, і приурочили період розпродажів до Дня подяки. Хоч в цей день на товар робляться знижки, але за рахунок величезної кількості покупців власники бізнесу отримували величезний прибуток. З часом традиція стала популярною у всьому світі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чорна п'ятниця - це особливий період, коли магазини пропонують великі знижки на товари і проводять розпродажі. Це хороший шанс заощадити на покупці і купити дорогу річ за меншою ціною. Розпродажі на Чорну п'ятницю проводять як звичайні магазини, так і онлайн-майданчики.Про це пише УНІАН. Чорну п'ятницю в світі за традицією проводять після американського свята Дня подяки, яке відзначається в США в останній четвер листопада. У 2022 році Чорна п'ятниця випадає на 25 листопада. Кожен магазин сам встановлює, скільки днів триватимуть розпродажі. Зазвичай період знижок триває 3-5 днів.Перші згадки про Чорну п'ятницю з'явилися в 1960-их роках як метафора величезних пробок на День подяки. Це свято дуже популярне в США, і до нього американці завжди робили покупки.Магазини швидко зрозуміли, як отримати вигоду з цього свята, і приурочили період розпродажів до Дня подяки. Хоч в цей день на товар робляться знижки, але за рахунок величезної кількості покупців власники бізнесу отримували величезний прибуток. З часом традиція стала популярною у всьому світі.

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