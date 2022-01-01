На Одещині від рук російських загарбників загинув волинянин Віталій Арендарчук

Віталія Арендарчука.



Про це



На Одещині загинув військовослужбовець Віталій Арендарчук, житель селища Цумань Луцького району.



Прощання із загиблим відбудеться у суботу 5 листопада о 12.00 год. у будинку батьків, потім траурний кортеж відправиться до Свято-Покровського храму, де відбудеться Панахида.



Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам‘ять, честь і шана Героям!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Війнв із Росією забрала життя жителя Цуманської громадиПро це повідомили на сторінці Цуманської громади.На Одещині загинув військовослужбовець Віталій Арендарчук, житель селища Цумань Луцького району.Прощання із загиблим відбудеться у суботу 5 листопада о 12.00 год. у будинку батьків, потім траурний кортеж відправиться до Свято-Покровського храму, де відбудеться Панахида.

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