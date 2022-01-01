На Одещині від рук російських загарбників загинув волинянин Віталій Арендарчук

На Одещині від рук російських загарбників загинув волинянин Віталій Арендарчук
Війнв із Росією забрала життя жителя Цуманської громади Віталія Арендарчука.

Про це повідомили на сторінці Цуманської громади.

На Одещині загинув військовослужбовець Віталій Арендарчук, житель селища Цумань Луцького району.

Прощання із загиблим відбудеться у суботу 5 листопада о 12.00 год. у будинку батьків, потім траурний кортеж відправиться до Свято-Покровського храму, де відбудеться Панахида.

Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам‘ять, честь і шана Героям!

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Теги: Арендарук, Цумань, загинув
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