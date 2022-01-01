У Луцьку відкрили виставку, присвячену бійцям «Азовсталі». ФОТО

У Волинській обласній бібліотеці для юнацтва відкрили виставку «Вільні» волинської художниціЕкспозицію присвячено бійцям «Азовсталі», пише Район.Луцьк.На картині «Вільні», що стала центром експозиції, зображено українських воїнів з металургійного заводу «Азовсталь», що його знищили російські окупанти під час повномасштабного вторгнення в Україну.«Цю роботу я намалювала за кілька днів у квітні. Але через емоційні коливання довго вагалась і не мала сил закінчити картину. І тільки у вересні це сталось», – розповідає художниця Олена Звягінцева.Мисткиня поділилася, що на картині спочатку мало бути кілька портретів, але робота тривала кілька місяців, а відповідно, ідея первинного задуму постійно змінювалась та варіювалась.На полотні є впізнавані образи, як-отчи, а також силуети усіх українських військових та цивільних, що були в облозі на маріупольському заводі.Сильне враження на Олену справили відомі на весь світ фото Ореста – пресофіцера полку «Азов»Особлива робота «Вільні» тим, що її композиція складається з кількох полотен та нагадує символ полку «Азов» – Ідея Нації.«У центрі розташована літера І – ідея, яка символізує різець. І саме ця ідея перерізує ідею «руского міра». Це вже художній мікс – полотна, яким допомагає стяг», – каже Олена Звягінцева.У виставці «Вільні» представлено дві картини, які було написано до свята Покрови Пресвятої Богородиці. Одна робота минулого року – «Мати Берегиня – Покрова», а також цьогорічна «Віра, Надія, Любов». Остання символізує сьогодення й наш зв'язок з українськими воїнами.«Віра, бо ми безумовно довіряємо їм. Надія, бо надіємось на краще. Любов, бо підтримуємо і любимо», – ділиться мисткиня.Після презентації картин зразкова аматорська театральна студія «Бешкетники» показала поетичну замальовку «ЩеМить».Виставка «Вільні» триватиме у Волинській обласній бібліотеці для юнацтва протягом місяця. Вхід вільний.