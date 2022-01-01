Добрі новини від ВолиньPost за 4 листопада

Попереду багато складних днів, утім таких минуло уже двісті п'ятдесят чотири. Ми не просто вистояли і втрималися, ми продовжуємо боротися за незалежність. Стадо рабів не здобуде країну свободи, і все буде Україна!Традиційно ділимося з вами добрими новинами на ніч, аби спали спокійно. Сьогодні,, нагадаємо вам про таке:Українські захисники просуваються у Херсонській області. Синьо-жовтий прапор 3 листопада вже замайорів над Малою Сейдименухою.Це селище розташоване у Бериславському районі – за 80 кілометрів від самого Херсона.На Волині колектив навчального закладу села Бірки вкотре долучився до допомоги Збройним силам України.Акція «Подаруй тепло солдату» відбулася по багатьох ліцеях, гімназіях Любешівщини. Пройшла вона і в Бірках. У рамках цієї акції вихованці та учителі ліцею виготовили понад 250 окопних свічок, які будуть передані нашим мужнім воїнам-захисникам.А ще бірківчанки виготовили та передали на ЗСУ два костюми «кікімори», котрі теж нині неабияк потрібні оборонцям України.Міністр закордонних справ Німеччини, яка цього року головує у "Групі семи", Анналена Бербок анонсувала скоординовані дії учасників формату щодо надання допомоги Україні у зимовий період.Spiegel нагадує, що Німеччина вже направила Україні понад 100 генераторів для стабілізації енергосистеми, крім того, постачаються обігрівачі, насоси, житлові та санітарні контейнери, ліжка, ковдри та намети.Президент Українипід час відеозвернення у четвер повідомив про отримання від Греції першої партії бронетехніки для українських військових.Про це він сказав, коментуючи візит президентки Греції«Ключовий сенс візиту саме оборонний. Ми отримали від Греції першу партію бронетехніки, вкрай необхідної зараз», – сказав Зеленський.Росія втратила у війні з Україною з початку повномасштабного вторгнення 74840 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 04.11 орієнтовно склали:особового складу - близько 74840 (+840);танків - 2750 (+16);бойових броньованих машин - 5580 (+28);артилерійських систем - 1772 (+17);РСЗВ - 391 (+1);засобів ППО - 201 (+3);літаків - 277 (+0);вертольотів - 258 (+0);БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1450 (+8);крилатих ракет - 397 (+0);кораблів/катерів - 16 (+0);автомобільної техніки та автоцистерн - 4174 (+12);спеціальної техніки - 155 (+0).Луцька студія «Spivanochka Show» стала лауреатом першої вокальної премії на фестивалі-конкурсі у Парижі. Призові титули - перші й другі місця - здобули й учасники студії сольно. Дійство відбувалося у рамках Міжнародного мистецького проєкту «З Україною в серці».Лауреатками першої премії сталита, а другої -Голова обласної радита представники FАО передали волинським фермерам 790 таких засобів для зберігання зернових. Відтак, 46 малих і середніх господарств, які обробляють від 100 до 10 000 га ріллі, отримали додаткові можливості для збереження врожаю. Кожен такий рукав здатен вмістити до 200 тонн зернопродукції.У Волинській обласній бібліотеці для юнацтва відкрили виставку «Вільні» волинської художниці. Експозицію присвячено бійцям «Азовсталі».На картині «Вільні», що стала центром експозиції, зображено українських воїнів з металургійного заводу «Азовсталь», що його знищили російські окупанти під час повномасштабного вторгнення в Україну.