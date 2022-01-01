У волинському селі вчителі виготовили 250 окопних свічок і маскувальні костюми
Сьогодні, 02:16
На Волині колектив навчального закладу села Бірки вкотре долучився до допомоги Збройним Силам України.
Про це йдеться на сторінках газети "Нове життя".
Акція «Подаруй тепло солдату» відбулася по багатьох ліцеях, гімназіях Любешівщини. Пройшла вона і в Бірках. У рамках цієї акції вихованці та учителі ліцею виготовили понад 250 окопних свічок, які будуть передані нашим мужнім воїнам-захисникам.
А ще бірківчанки виготовили та передали на ЗСУ два костюми «кікімори», котрі теж нині неабияк потрібні оборонцям України.
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Про це йдеться на сторінках газети "Нове життя".
Акція «Подаруй тепло солдату» відбулася по багатьох ліцеях, гімназіях Любешівщини. Пройшла вона і в Бірках. У рамках цієї акції вихованці та учителі ліцею виготовили понад 250 окопних свічок, які будуть передані нашим мужнім воїнам-захисникам.
А ще бірківчанки виготовили та передали на ЗСУ два костюми «кікімори», котрі теж нині неабияк потрібні оборонцям України.
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