На Волині місцеві бюджети отримали 1,6 мільярда гривень податків

За підсумками десяти місяців 2022 року до місцевих бюджетів Волинінадійшло 6 мільярдів 517 мільйонів гривень податкових платежів.Про це повідомляють у Головному управлінні ДПС у Волинській області.Внесок волинських платників податків до місцевих бюджетів на 1 мільярд 688 мільйонів гривень перевищує аналогічні показники минулого року.«Всупереч труднощам воєнного часу громади стабільно отримують кошти. А це означає, що органи місцевого самоврядування можуть планувати видатки, насамперед для забезпечення діяльності об’єктів критично важливої інфраструктури та на соціальні програми. Безумовно, що у зимовий період потреба у коштах для своєчасного розв’язання нагальних питань зростатиме. Впевнений, що реальне партнерство всіх гілок влади та платників податків допоможе пройти випробування воєнного часу гідно. Чесно сплачуючи податки, легальний волинський бізнес демонструє соціально відповідальнупозицію», - зазначає в.о. начальника Головного управління ДПС у Волинській області Сергій Лисеюк.