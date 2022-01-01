Україна отримала першу партію БМП від Греції

Україна отримала першу партію БМП від Греції
Президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення у четвер повідомив про отримання від Греції першої партії бронетехніки для українських військових.

Про це він сказав, коментуючи візит президентки Греції Катеріни Сакелларопулу, - повідомляє "Радіо Свобода".

«Ключовий сенс візиту саме оборонний. Ми отримали від Греції першу партію бронетехніки, вкрай необхідної зараз», – сказав Зеленський.

Раніше Офіс президента повідомляв, що в перебігу розмови двох лідерів Зеленський подякував Греції за передачу Україні партії БМП-1.

В ОПУ також повідомили, що йшлося про санкції проти РФ, енергетичні загрози, відбудову України.

Катеріна Сакелларопулу, як пише сайт ОПУ зазначила, що її сьогоднішній візит свідчить про підтримку України.

«Коли ми говоримо про демократію, європейські цінності, то Європейський союз і міжнародна спільнота мають підтримувати ці цінності й захищати їх. Ми з першого дня на вашому боці. Ми підтримуємо вашу рішучість захистити вашу територіальну цілісність і будемо підтримувати вас стільки, скільки буде потрібно», – цитує ОПУ президентку Греції.

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Теги: війна, Україна, допомога, Греція
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