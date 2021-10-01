У громаді на Волині перейменують 40 вулиць
Сьогодні, 08:35
У Нововолинській громаді вирішили позбутися назв вулиць. які нагадували про радянське минуле.
Рішення про перейменування прийняли на сесії Нововолинської міськради 3-го листопада, - пише БУГ.
31 назву вулиць змінили у Нововолинську, 4 – у Благодатному, по 2 – у Грядах та Низкиничах та одну – в Грибовиці.
Декілька вулиць після громадських обговорень залишили зі старими назвами: проспект Дружби, який хотіли перейменувати у проспект Європейський, вулиці Гоголя, Філатова та Партизанська.
При виборі нових назв враховували думку мешканців вулиць, кожен охочий міг її висловити. Надійшло близько 200 звернень від громадян, також проводили громадські обговорення та декілька разів засідала комісія з перейменування.
Перелік вулиць та їхня нова назва:
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Рішення про перейменування прийняли на сесії Нововолинської міськради 3-го листопада, - пише БУГ.
31 назву вулиць змінили у Нововолинську, 4 – у Благодатному, по 2 – у Грядах та Низкиничах та одну – в Грибовиці.
Декілька вулиць після громадських обговорень залишили зі старими назвами: проспект Дружби, який хотіли перейменувати у проспект Європейський, вулиці Гоголя, Філатова та Партизанська.
При виборі нових назв враховували думку мешканців вулиць, кожен охочий міг її висловити. Надійшло близько 200 звернень від громадян, також проводили громадські обговорення та декілька разів засідала комісія з перейменування.
Перелік вулиць та їхня нова назва:
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