Вночі над Львівщиною збили дрон-камікадзе «Шахід»
Сьогодні, 09:01
Сили протиповітряної оборони збили над Львівською областю безпілотник Shahed-136.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
"Сили ППО збили над Львівщиною іранський дрон-камікадзе «Шахід». Руйнувань та постраждалих в області нема. Дякуємо нашим оборонцям з ПвК «Захід» за блискучу роботу!", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
"Сили ППО збили над Львівщиною іранський дрон-камікадзе «Шахід». Руйнувань та постраждалих в області нема. Дякуємо нашим оборонцям з ПвК «Захід» за блискучу роботу!", - йдеться в повідомленні.
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