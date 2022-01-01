Вночі над Львівщиною збили дрон-камікадзе «Шахід»





Про це Максим Козицький.



"Сили ППО збили над Львівщиною іранський дрон-камікадзе «Шахід». Руйнувань та постраждалих в області нема. Дякуємо нашим оборонцям з ПвК «Захід» за блискучу роботу!", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили протиповітряної оборони збили над Львівською областю безпілотник Shahed-136.Про це повідомив голова Львівської ОВА"Сили ППО збили над Львівщиною іранський дрон-камікадзе «Шахід». Руйнувань та постраждалих в області нема. Дякуємо нашим оборонцям з ПвК «Захід» за блискучу роботу!", - йдеться в повідомленні.

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