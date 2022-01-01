Курс валют у Луцьку 4 листопада





Про це повідомляє



Євро купують за 38.90, а продають за – 39.21.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.15, а продають за 8,37.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 4 листопада готівковий курс долара становить 40.25, продають його за 40.40.Про це повідомляє Мінфін Євро купують за 38.90, а продають за – 39.21.Щодо польського злотого, то його купують за 8.15, а продають за 8,37.

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