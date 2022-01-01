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СБУ затримала депутата, який вивозив до РФ українське зерно з Харківщини

СБУ затримала депутата, який вивозив до РФ українське зерно з Харківщини
Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області.
Зловмисником виявився депутат однієї із селищних рад Куп’янського району.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Під час захоплення частини регіону, він одним із перших пішов на співпрацю з ворогом. Будучи власником декількох сільгосппідприємств, посадовець запропонував окупантам свою допомогу у незаконному вивезенні українського зерна зі сходу України.

Для цього він «перереєстрував» агробізнес в місцевій окупаційній адміністрації і почав сплачувати податки до бюджету РФ.

При цьому, основну частину зібраного врожаю мав віддавати загарбникам, а те, що залишиться – реалізовувати на території країни-агресора.

Крім того, зловмисник надав агресорам доступ до власних логістичних складів для базування і ремонту ворожої військової техніки, а також виділяв паливо для її заправки.

Після деокупації району, депутат залишився у селищі і сподівався уникнути покарання. Однак співробітники СБУ викрили його злочинну діяльність і затримали.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триваю слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення.

Розслідування проводили співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Теги: Росія, Україна, війна
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