СБУ затримала депутата, який вивозив до РФ українське зерно з Харківщини
Сьогодні, 09:46
Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області.
Зловмисником виявився депутат однієї із селищних рад Куп’янського району.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Під час захоплення частини регіону, він одним із перших пішов на співпрацю з ворогом. Будучи власником декількох сільгосппідприємств, посадовець запропонував окупантам свою допомогу у незаконному вивезенні українського зерна зі сходу України.
Для цього він «перереєстрував» агробізнес в місцевій окупаційній адміністрації і почав сплачувати податки до бюджету РФ.
При цьому, основну частину зібраного врожаю мав віддавати загарбникам, а те, що залишиться – реалізовувати на території країни-агресора.
Крім того, зловмисник надав агресорам доступ до власних логістичних складів для базування і ремонту ворожої військової техніки, а також виділяв паливо для її заправки.
Після деокупації району, депутат залишився у селищі і сподівався уникнути покарання. Однак співробітники СБУ викрили його злочинну діяльність і затримали.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Триваю слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення.
Розслідування проводили співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
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Зловмисником виявився депутат однієї із селищних рад Куп’янського району.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Під час захоплення частини регіону, він одним із перших пішов на співпрацю з ворогом. Будучи власником декількох сільгосппідприємств, посадовець запропонував окупантам свою допомогу у незаконному вивезенні українського зерна зі сходу України.
Для цього він «перереєстрував» агробізнес в місцевій окупаційній адміністрації і почав сплачувати податки до бюджету РФ.
При цьому, основну частину зібраного врожаю мав віддавати загарбникам, а те, що залишиться – реалізовувати на території країни-агресора.
Крім того, зловмисник надав агресорам доступ до власних логістичних складів для базування і ремонту ворожої військової техніки, а також виділяв паливо для її заправки.
Після деокупації району, депутат залишився у селищі і сподівався уникнути покарання. Однак співробітники СБУ викрили його злочинну діяльність і затримали.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Триваю слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення.
Розслідування проводили співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
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