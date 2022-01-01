В Ківерцях на Волині за пів мільйона гривень модернізують каналізаційну мережу
Сьогодні, 10:20
У місті Ківерці модернізують каналізаційну мережу, основу якої проклали і законсервували ще вісім років тому.
Про це розповів Суспільному керівник міського відділу житлово-комунального господарства Богдан Сурмик.
Нові комунікації прокладають у мікрорайоні, який тут називають ЦРЛ.
Зі слів головного комунальника Ківерець, раніше мережу не розконсервовували через брак коштів. Нині ж виділили 490 тисяч гривень. У цю суму також входить модернізація насосної станції.
"Було прийнято рішення про виділення коштів для того, щоб зробити перемикання зі старої мережі у нову вітку", – додав Богдан Сурмик.
Нові поліпропіленові труби мають прослужити 50 років, говорить підрядник Сергій Гаюк. Таку гарантію на них дає завод-виробник. Але це за умови, що і ківерчани правильно використовуватимуть каналізаційну мережу.
"Не можна кидати ніякої гадості. Каналізація - це не є щось таке, що можна туди все кидати і шкірки і все на світі. От ви бачили, що ми відкрили насосну. Включили, а там вже повно шкірок від картоплі. Це жах", – каже підрядник.
Після модернізації каналізаційної мережі всі нечистоти з вулиці Індустріальна, провулка та вулиці Кравчука будуть перекачуватися в нову мережу водовідведення.
В частині міста Ківерці досі відсутня центральна каналізація, розповів комунальник Богдан Сурмик. З його слів, наступного року в місті планують провести реконструкцію очисних споруд та прокласти нові мережі. Попередній кошторис проєкту 50 мільйонів гривень.
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Про це розповів Суспільному керівник міського відділу житлово-комунального господарства Богдан Сурмик.
Нові комунікації прокладають у мікрорайоні, який тут називають ЦРЛ.
Зі слів головного комунальника Ківерець, раніше мережу не розконсервовували через брак коштів. Нині ж виділили 490 тисяч гривень. У цю суму також входить модернізація насосної станції.
"Було прийнято рішення про виділення коштів для того, щоб зробити перемикання зі старої мережі у нову вітку", – додав Богдан Сурмик.
Нові поліпропіленові труби мають прослужити 50 років, говорить підрядник Сергій Гаюк. Таку гарантію на них дає завод-виробник. Але це за умови, що і ківерчани правильно використовуватимуть каналізаційну мережу.
"Не можна кидати ніякої гадості. Каналізація - це не є щось таке, що можна туди все кидати і шкірки і все на світі. От ви бачили, що ми відкрили насосну. Включили, а там вже повно шкірок від картоплі. Це жах", – каже підрядник.
Після модернізації каналізаційної мережі всі нечистоти з вулиці Індустріальна, провулка та вулиці Кравчука будуть перекачуватися в нову мережу водовідведення.
В частині міста Ківерці досі відсутня центральна каналізація, розповів комунальник Богдан Сурмик. З його слів, наступного року в місті планують провести реконструкцію очисних споруд та прокласти нові мережі. Попередній кошторис проєкту 50 мільйонів гривень.
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