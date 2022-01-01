Мив авто у Теремнівських ставках: на чоловіка наклали штраф

Муніципали виявили факт порушення Правил благоустрою міста Луцька, а саме миття транспортного засобу поблизу Теремнівських ставків.Про це повідомили на сторінці департаменту муніципальної варти Луцькради.В такий спосіб громадянин вирішив, як кажуть, «вбити» двох зайців: і авто чисте, і така собі сумнівна єкономія на послузі миття. Як результат – зруйновано трав’яний покрив та зелену зону, забруднені мастилом водойма та узбережжя, а також отриманий адміністративний протокол за ст.152 КУпАП та порушення п.п. 2.5.5.1.7 Правил благоустрою міста Луцька.До слова, санкція статті передбачає накладення штрафу на громадян від 340 до 1360 гривень.