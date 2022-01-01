Мив авто у Теремнівських ставках: на чоловіка наклали штраф
Сьогодні, 10:45
Муніципали виявили факт порушення Правил благоустрою міста Луцька, а саме миття транспортного засобу поблизу Теремнівських ставків.
Про це повідомили на сторінці департаменту муніципальної варти Луцькради.
В такий спосіб громадянин вирішив, як кажуть, «вбити» двох зайців: і авто чисте, і така собі сумнівна єкономія на послузі миття. Як результат – зруйновано трав’яний покрив та зелену зону, забруднені мастилом водойма та узбережжя, а також отриманий адміністративний протокол за ст.152 КУпАП та порушення п.п. 2.5.5.1.7 Правил благоустрою міста Луцька.
До слова, санкція статті передбачає накладення штрафу на громадян від 340 до 1360 гривень.
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Про це повідомили на сторінці департаменту муніципальної варти Луцькради.
В такий спосіб громадянин вирішив, як кажуть, «вбити» двох зайців: і авто чисте, і така собі сумнівна єкономія на послузі миття. Як результат – зруйновано трав’яний покрив та зелену зону, забруднені мастилом водойма та узбережжя, а також отриманий адміністративний протокол за ст.152 КУпАП та порушення п.п. 2.5.5.1.7 Правил благоустрою міста Луцька.
До слова, санкція статті передбачає накладення штрафу на громадян від 340 до 1360 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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