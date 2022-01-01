В окупований Маріуполь прибули мобілізовані з РФ: їх планують відправити на Запорізький напрямок, – Андрющенко
Сьогодні, 10:55
Окупований Маріуполь росіяни перетворили на військовий логістичний хаб.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко.
"Фіксуємо рух військових окупантів. Комишувате та Дем’янівка Маріупольського району - вчора, 3 листопада, прибула велика кількість військових. Розселяються у школах, садочках та приватних будинках за сприянням місцевих колаборантів. З розмов - мобілізовані, що переводять на Запорізький напрям фронту", - йдеться в повідомленні.
Андрющенко зазначив, що Маріуполь остаточно перетворено на військовий логістичний хаб. В свою чергу це спрощує фіксацію переміщення військової сили противника.
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Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко.
"Фіксуємо рух військових окупантів. Комишувате та Дем’янівка Маріупольського району - вчора, 3 листопада, прибула велика кількість військових. Розселяються у школах, садочках та приватних будинках за сприянням місцевих колаборантів. З розмов - мобілізовані, що переводять на Запорізький напрям фронту", - йдеться в повідомленні.
Андрющенко зазначив, що Маріуполь остаточно перетворено на військовий логістичний хаб. В свою чергу це спрощує фіксацію переміщення військової сили противника.
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