В Освітньому просторі «Волиньгазу» відбулась міжнародна наукова конференція

Уперше в РГК Освітній простір, що на базі АТ «Волиньгаз», відбулась І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Соціально-компетентне управління та безпека підприємницьких структур в умовах воєнної економіки». У ній взяли участь онлайн і офлайн близько 40 учасників - науковців, дослідників, аспірантів, керівників органів місцевого самоврядування з різних куточків України та з-за кордону.Про це повідомляють в управлінні зовнішніх комунікацій АТ «Волиньгаз».Зокрема, на адресу редакційної колегії надійшло понад 100 наукових публікацій із Луцька, Миколаєва, Івано-Франківська, Одеси, Києва, Тернополя, Дніпропетровська, а також Польщі, Словаччини, Казахстану та Іспанії.Дослідники та науковці аналізували роботу паливно-енергетичного комплексу України у воєнний час, різні сценарії його розвитку і функціонування в поствоєнний період, активно обговорювали реформування газового ринку та загальну державну стратегію розвитку України, якої поки нема.Організатори наукової конференції вирішили вже зараз спільно шукати відповіді на запитання та проблеми, які виникли на шляху України в нелегкий воєнний час. А це Волинський національний університет ім. Лесі Українки, ГО «Інститут економічних та еколого-енергетичних досліджень», Європейський інститут безперервної освіти (Словацька Республіка) та АТ «Волиньгаз», що працює під брендом РГК.Ректор Волинського національного університету ім. Лесі Українкивиступив із вітальним словом та відзначив важливість такої конференції, яка дозволить поєднати теорію та практику енергетичних проблем України в умовах воєнної економіки.Символічно, що конференція відбулась у відкритому саме під час війни РГК Освітньому просторі на базі компанії «Волиньгаз». Тут активно навчаються та вдосконалюють свої вміння і навички спеціалісти газової галузі.«Волиньгаз» працює під брендом РГК, як підприємство критичної інфраструктури, не припиняло роботу під час воєнного стану – доставляє газ до 250 тис побутових споживачів і понад 4 тис підприємств, установ та організацій різних форм власності. Наші фахівці професійно вдосконалюються в інноваційному Освітньому просторі, який відкрили в липні під час воєнного стану. Наше першочергове завдання - це Перемога. І кожен з нас робить свій внесок, працює на енергетичному фронті. «Волиньгаз» постійно зараз підтримує та допомагає Збройним силам України. Ми обмінялись цінним досвідом роботи в умовах війни. Сподіваюсь, у результаті нашої співпраці чимало ідей вдасться реалізувати», - зазначив голова правління «Волиньгаз», кандидат економічних наукВ умовах бепрецендентного руйнування паливно-енергетичного комплексу України під час нинішньої гібридної війни, за словами професора, доктора економічних наук, топ-менеджера Володимира Купчака, необхідно акумулювати всі ресурси та розробити єдину національну стратегію розвитку. Це має бути довготривале планування розвитку держави на кілька десятиліть, як у Китаї на 30-50 років.«Наслідки вторгнення Росії на територію України відчув весь світ, США та Європа вже пропонують конкретні плани відновлення. І нам теж не треба зволікати. Стратегію потрібно обов’язково затвердити на законодавчому рівні. Вона має складатись із різних напрямів – оборонного, безпекового, політичного, економічного, правового, фінансового, аграрного, культурного та інших, зокрема, нового енергетичного», - зауважує професор Західноукраїнського національного університетуЦілей енергетичної стратегії, на думку науковця, має бути близько сорока. Їх професор проаналізував у своїй доповіді: «Необхідність адаптації енергетичної стратегії України під час та в поствоєнний період».«Основні з них – залучення новітніх світових технологій в українську енергетику, досягнення профіциту енергетичного балансу та енергетичних ресурсів і його поступового нарощення, збільшення частки відновлювальної енергетики, розвиток біогазу, біомаси, біопалива, сонячної та вітрової енергетики, збільшення частки електротранспорту на зеленому водні, - розповідає професор, доктор економічних наук Володимир Купчак. - Зокрема «Волиньгаз» - одна з лідируючих компаній в Україні, яка вже активно досліджує використання та зберігання водню в газовій галузі. Важливо також налагодити більші обсяги видобутку нафти, газу та вугілля, урану, розвивати ядерну енергетику, щоб бути максимально незалежними та навіть експортувати деякі ресурси в Європу.Також треба побудувати нові логістичні ланцюги, налагодити виробництво необхідного енергетичного обладнання та машин, механізімів, інфраструктури, щоб не залежати від інших. У нас є для цього всі необхідні передумови –наука, люди і заводи».На думку енергетичного співтовариства Energy Community Україна майже пройшла довгий і складний шлях тривалістю 6 років до звершення реформ на газовому ринку. Самей цей орган уповноважений, за словами директора фінансового «Волиньгазу», аспіранта кафедри економіки, підприємництва та маркетингу ВНУ ім. Лесі Українки Андрія Тимчишака, і по суті єдиний орган, який може оцінювати динаміку та поступ нашої держави на шляху до європейських стандартів енергетичних ринків.«У своїх щорічних звітах Energy Community вже багато років моніторить ситуацію, співпрацює з держрегулятором та іншими держорганами, допомагаючи імплементувати законодавство України до європейських станадартів. У свіжому звіті такі дані: рівень імплементації реформ газового сектору в цілому склав 83%. Він найвищий серед усіх секторів України. Значно перевищує сектор електроенергетики і становить 49%, - обгрунтовує директор фінансовий «Волиньгазу» Андрій Тимичшак. - Всі інші енергетичні сектори теж знаходяться далеко позаду. Зокрема в розрізі окремих напрямків завершення імплементації по анбандлінгу становить 80%. Відокремлення функцій транспортування, зберігання та розподілу газу, доступ до систем споживача - 97%, оптовий ринок – 45%, роздрібний – 82%, міждержавні інтеркоректори – 98%. В цілому 83% - це гарний результат».У своїй доповіді «Газовий ринок України – що далі? Утопія вільного ринку чи дистопія державного регулювання?»наголошував на тому, що всі споживачі енергії, бізнеси, ринки знаходяться зараз у стресовому стані. Ключове слово безпека важливе для всіх категорій споживачів в енергетичній сфері під час воєнного стану.«Газ, як первинне джерело енергії, бачимо актуальне. Якщо простежити динаміку, то не заважаючи на те, що впроваджуються нові відновлювальні джерела енергії, безпосередньо структура енергетичного балансу країни майже не змінюється і найближчі роки природний газ, біогаз, як одне з основних джерел первинної енергії, буде займати чільне місце в енергетичному балансі країни, - вважає директор фінансовий «Волиньгазу» Андрій Тимчишак. - Є три сценарії розвитку України на сьогодні: повернення до нормальності, подальше посилення регуляторного впливу або швидке завершення реформ».Нововолинський міський головарозповів, як в умовах воєнного стану диверсифікував та децентралізував систему теплопостачання Нововолинської громади.«Я прихильник ліберальної системи економіки, проте під час війни переглянув свої погляди. У воєнний час нам вдалося провести децентралізацію - досягнути зменшення відстані тепломережі від котельні до «першого споживача», стабілізувати тарифну політику - зменшити фінансове навантаження на бізнес та населення, зменшити споживання газу шляхом переходу на альтернативні види палива, перейшли на автономне опалення житлових будинків, - поділився досвідом голова шахтарського міста Борис Карпус. – Прийняли рішення в густонаселеному 15 мікрорайоні ставити модульні невеличкі транспортабельні газові котельні, які дозволяють нам економити та ефективніше використовувати газ. Завдяки керівництву компанії «Волиньгаз» втілили успішний проєкт – запустили транспортабельну котельню потужністю 2,7 мВт вартістю 8,5 млн грн, освоїли 7,5 млн грн. Купили сучасні котли, є віддалений доступ до керування нею в телефонному режимі, без залучення обслуговуючого персоналу. Переваги: зменшили втрати в теплових мережах на 5% лише за рахунок однієї котельні, економічний ефект від запровадження заходу - 4,2 млн, і за два сезона цю котельню можна повністю окупити».Доповідачі на коференції ділились досвідом роботи в умовах війни, розповідали про інновації, які впровадили у своїх установах чи громадах, зміни в енергетичній сфері та досвід реалізації міжнародних проєктів.«Працюю на факультеті менеджменту AGH University of science in Krakow (Poland). Розвиваємо науку і тісно співпрацюємо з луцьким вишем. Маємо навчальний обмін студентами. Ці процеси поглиблюємо. А також щомісяця відправляємо до Львова буси з гуманітарною допомогою, яка необхідна зараз Україні. Одержуємо її з Німеччини. Зараз у вас важкі часи, допоможемо їх пережити та розвиватись далі. Слава Україні!», - звернувся до учасників наукової конференції доктор філософії з інженерних наук технологічного університету в Кракові (Республіка Польща)Також вітання Україні та науковцям передали й інші іноземні партнери: Jozef Zaťko, доктор філософії з права, професор, президент Європейського інституту безперервної освіти, голова Асоціації піротехніків у Словацькій Республіці та Мадіна Сабирова, кандидат економічних наук Казахського агротехнічного університету імені С. Сейфулліна (Нур-Султан, Казахстан).Із актуальною доповіддю виступив випускник третього освітньо-наукового рівня ОНП «Економіка галузевих рівнів» – Роман Романюк, кандидат економічних наук, керівник Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.Усі доповідачі аналізували виклики та загрози розвитку підприємницьких структур в умовах воєнної економіки.«На сьогодні актуально обговорювати питання про зміни економічних параметрів під час війни. Особливістю конференції є те, що вона відбулась на базі підприємства, інноваційної структури, що реагує на всі зміни ринку. Основна її мета - поєднати та комбінувати теоретичні та науково-практичні підходи, які могли б впроваджуватись у процес економіки змін», - зауважила модераторка наукової конференції, докторка економічних наук, професорка, завідувачка кафедри ВНУ ім. Лесі Українкиа.У ході дискусії керівники АТ «Волиньгаз» разом з аспірантами та викладачами ВНУ ім. Лесі Українки обговорили навчальні плани, освітньо-професійні та освітньо-наукові програми зі спеціальностей «Економіка», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Маркетинг» на 1,2,3 освітніх рівнях. Спеціалісти газової компанії запропонували важливі зміни в професійній підготовці бакалавра, магістра, доктора філософії в галузі економіки із зазначених спеціальностей.АТ «Волиньгаз» працює під брендом РГК. Регіональна газова компанія – виробничо-технологічна компанія, що розробляє операційні, виробничі, інжинірингові та R&D рішення для газорозподілу. Наші проєктні центри, виробничі потужності та логістична мережа забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.