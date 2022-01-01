Білорусь повідомила про перехоплення «українського безпілотника» біля кордону





Про це пише



Інцидент стався 2 листопада за 1 кілометр від білорусько-українського кордону в Гомельському районі.



“Білоруський прикордонний наряд під час несення служби помітив квадрокоптер, що прямує з українського боку на територію Республіки Білорусь. Вжитими заходами дрон вдалося примусово посадити. У результаті аналізу даних карти пам'яті безпілотника підтверджено факт його запуску з української території”, – йдеться у повідомленні.



У прикордонному комітеті Білорусі стверджують, що квадрокоптер "використовувався українськими воєнізованими підрозділами на кордоні з республікою Білорусь" і що "дрон був обладнаний системою інфрачервоного бачення, застосовувався для тренувань".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Державний прикордонний комітет Білорусі повідомляє про нібито перехоплений "український безпілотник" за кілометр від білорусько-українського кордону.Про це пише УНН з посиланням на офіційну заяву відомства.Інцидент стався 2 листопада за 1 кілометр від білорусько-українського кордону в Гомельському районі.“Білоруський прикордонний наряд під час несення служби помітив квадрокоптер, що прямує з українського боку на територію Республіки Білорусь. Вжитими заходами дрон вдалося примусово посадити. У результаті аналізу даних карти пам'яті безпілотника підтверджено факт його запуску з української території”, – йдеться у повідомленні.У прикордонному комітеті Білорусі стверджують, що квадрокоптер "використовувався українськими воєнізованими підрозділами на кордоні з республікою Білорусь" і що "дрон був обладнаний системою інфрачервоного бачення, застосовувався для тренувань".

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