Білорусь повідомила про перехоплення «українського безпілотника» біля кордону

Білорусь повідомила про перехоплення «українського безпілотника» біля кордону
Державний прикордонний комітет Білорусі повідомляє про нібито перехоплений "український безпілотник" за кілометр від білорусько-українського кордону.

Про це пише УНН з посиланням на офіційну заяву відомства.

Інцидент стався 2 листопада за 1 кілометр від білорусько-українського кордону в Гомельському районі.

“Білоруський прикордонний наряд під час несення служби помітив квадрокоптер, що прямує з українського боку на територію Республіки Білорусь. Вжитими заходами дрон вдалося примусово посадити. У результаті аналізу даних карти пам'яті безпілотника підтверджено факт його запуску з української території”, – йдеться у повідомленні.

У прикордонному комітеті Білорусі стверджують, що квадрокоптер "використовувався українськими воєнізованими підрозділами на кордоні з республікою Білорусь" і що "дрон був обладнаний системою інфрачервоного бачення, застосовувався для тренувань".

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Теги: Білорусь, український безпілотник
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