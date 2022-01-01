Вслід за світлом у частині Луцька також зникло водопостачання
Сьогодні, 11:38
Від ранку 4 листопада у деяких мікрорайонах Луцька відсутнє водопостачання. Це пов'язано зі знеструмленням значної частини обласного центру.
Про це розповіла в коментарі Суспільному речниця комунального підприємства "Луцькводоканал" Ольга Федоренко.
Як раніше попереджали енергетики, світла в деяких мікрорайонах міста не буде з 09:00 до 19:00.
"Ми координуємо свої дії з обленерго і залежимо від них. Наразі на мережах водоканалу немає ніяких аварійних ситуацій, але на деяких наших об'єктах відсутнє електропостачання", – зазначила речниця.
Як зазначили в "Луцькводоканалі", відновити водопостачання комунальники зможуть після того, як енергетики виконають другий етап робіт з капітального ремонту мереж.
Нагадаємо, що 3 листопада у "Волиньобленерго" попередили про знеструмлення частини Луцька, 38 сіл Луцького району та на деяких вулицях Ківерець.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це розповіла в коментарі Суспільному речниця комунального підприємства "Луцькводоканал" Ольга Федоренко.
Як раніше попереджали енергетики, світла в деяких мікрорайонах міста не буде з 09:00 до 19:00.
"Ми координуємо свої дії з обленерго і залежимо від них. Наразі на мережах водоканалу немає ніяких аварійних ситуацій, але на деяких наших об'єктах відсутнє електропостачання", – зазначила речниця.
Як зазначили в "Луцькводоканалі", відновити водопостачання комунальники зможуть після того, як енергетики виконають другий етап робіт з капітального ремонту мереж.
Нагадаємо, що 3 листопада у "Волиньобленерго" попередили про знеструмлення частини Луцька, 38 сіл Луцького району та на деяких вулицях Ківерець.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Вслід за світлом у частині Луцька також зникло водопостачання
Сьогодні, 11:38
Медіа