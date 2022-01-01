Вслід за світлом у частині Луцька також зникло водопостачання





Про це розповіла в коментарі Ольга Федоренко.



Як раніше попереджали енергетики, світла в деяких мікрорайонах міста не буде з 09:00 до 19:00.



"Ми координуємо свої дії з обленерго і залежимо від них. Наразі на мережах водоканалу немає ніяких аварійних ситуацій, але на деяких наших об'єктах відсутнє електропостачання", – зазначила речниця.



Як зазначили в "Луцькводоканалі", відновити водопостачання комунальники зможуть після того, як енергетики виконають другий етап робіт з капітального ремонту мереж.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від ранку 4 листопада у деяких мікрорайонах Луцька відсутнє водопостачання. Це пов'язано зі знеструмленням значної частини обласного центру.Про це розповіла в коментарі Суспільному речниця комунального підприємства "Луцькводоканал"Як раніше попереджали енергетики, світла в деяких мікрорайонах міста не буде з 09:00 до 19:00."Ми координуємо свої дії з обленерго і залежимо від них. Наразі на мережах водоканалу немає ніяких аварійних ситуацій, але на деяких наших об'єктах відсутнє електропостачання", – зазначила речниця.Як зазначили в "Луцькводоканалі", відновити водопостачання комунальники зможуть після того, як енергетики виконають другий етап робіт з капітального ремонту мереж.Нагадаємо, що 3 листопада у "Волиньобленерго" попередили про знеструмлення частини Луцька , 38 сіл Луцького району та на деяких вулицях Ківерець.

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