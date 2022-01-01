Вслід за світлом у частині Луцька також зникло водопостачання

Вслід за світлом у частині Луцька також зникло водопостачання
Від ранку 4 листопада у деяких мікрорайонах Луцька відсутнє водопостачання. Це пов'язано зі знеструмленням значної частини обласного центру.

Про це розповіла в коментарі Суспільному речниця комунального підприємства "Луцькводоканал" Ольга Федоренко.

Як раніше попереджали енергетики, світла в деяких мікрорайонах міста не буде з 09:00 до 19:00.

"Ми координуємо свої дії з обленерго і залежимо від них. Наразі на мережах водоканалу немає ніяких аварійних ситуацій, але на деяких наших об'єктах відсутнє електропостачання", – зазначила речниця.

Як зазначили в "Луцькводоканалі", відновити водопостачання комунальники зможуть після того, як енергетики виконають другий етап робіт з капітального ремонту мереж.

Нагадаємо, що 3 листопада у "Волиньобленерго" попередили про знеструмлення частини Луцька, 38 сіл Луцького району та на деяких вулицях Ківерець.

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Теги: Луцьк, вода, світло
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