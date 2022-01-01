Школярі та вчителі на Волині плели «кікімори» та виготовляли окопні свічки





Акція «Подаруй тепло солдату» відбулася в багатьох навчальних закладах Любешівщини,



Пройшла вона і в Бірках.



У рамках цієї акції вихованці та учителі ліцею виготовили понад 250 окопних свічок, які буде передано нашим мужнім воїнам-захисникам.



А ще бірківчанки виготовили та передали на ЗСУ два костюми кікімори, що теж нині неабияк потрібні оборонцям України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колектив ліцею села Бірки вкотре долучився до підтримки Збройних сил України.Акція «Подаруй тепло солдату» відбулася в багатьох навчальних закладах Любешівщини, пише газета «Нове життя».Пройшла вона і в Бірках.У рамках цієї акції вихованці та учителі ліцею виготовили понад 250 окопних свічок, які буде передано нашим мужнім воїнам-захисникам.А ще бірківчанки виготовили та передали на ЗСУ два костюми кікімори, що теж нині неабияк потрібні оборонцям України.

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