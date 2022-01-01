Школярі та вчителі на Волині плели «кікімори» та виготовляли окопні свічки

Школярі та вчителі на Волині плели «кікімори» та виготовляли окопні свічки
Колектив ліцею села Бірки вкотре долучився до підтримки Збройних сил України.

Акція «Подаруй тепло солдату» відбулася в багатьох навчальних закладах Любешівщини, пише газета «Нове життя».

Пройшла вона і в Бірках.

У рамках цієї акції вихованці та учителі ліцею виготовили понад 250 окопних свічок, які буде передано нашим мужнім воїнам-захисникам.

А ще бірківчанки виготовили та передали на ЗСУ два костюми кікімори, що теж нині неабияк потрібні оборонцям України.
Школярі та вчителі на Волині плели «кікімори» та виготовляли окопні свічки

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Теги: кікімори, Бірки, школярі, окопні свічки, ЗСУ
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