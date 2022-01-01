Школярі та вчителі на Волині плели «кікімори» та виготовляли окопні свічки
Сьогодні, 12:12
Колектив ліцею села Бірки вкотре долучився до підтримки Збройних сил України.
Акція «Подаруй тепло солдату» відбулася в багатьох навчальних закладах Любешівщини, пише газета «Нове життя».
Пройшла вона і в Бірках.
У рамках цієї акції вихованці та учителі ліцею виготовили понад 250 окопних свічок, які буде передано нашим мужнім воїнам-захисникам.
А ще бірківчанки виготовили та передали на ЗСУ два костюми кікімори, що теж нині неабияк потрібні оборонцям України.
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Акція «Подаруй тепло солдату» відбулася в багатьох навчальних закладах Любешівщини, пише газета «Нове життя».
Пройшла вона і в Бірках.
У рамках цієї акції вихованці та учителі ліцею виготовили понад 250 окопних свічок, які буде передано нашим мужнім воїнам-захисникам.
А ще бірківчанки виготовили та передали на ЗСУ два костюми кікімори, що теж нині неабияк потрібні оборонцям України.
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