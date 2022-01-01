Як росіяни проводили «зачистку» в окупованій Бучі: розслідування





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Видання у співпраці з іншими компаніями провело масштабне розслідування та відновило події перших днів російського вторгнення до Бучі. Фахівці проаналізували перехоплені розмови окупантів, відео з камер спостережень, дані українських правоохоронців та розповіді місцевих мешканців.



Відомо, що під час окупації у Бучі знаходилися війська 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії РФ. Командували окупантами генерал-майор Сергій Чубарикин та генерал-полковник Олександр Чайко, який раніше командував російськими операціями у Сирії.



Захоплення міста



Російські війська почали заходити до Бучі близько обіду 3 березня. До того часу кілька десятків добровольців та українських солдатів облаштували у Бучі три блокпости та допомагали організувати евакуацію.



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Коли російські танки почали заходити до Бучі, українські військові відступили до міста Ірпінь. Деякі добровольці залишилися у Бучі і певний час намагалися боротися з росіянами, проте пізніше більшість із них були затримані окупантами.



"Зачистка" та масові вбивства



Наступного дня, 4 березня, російські солдати перейшли до так званої "зачистки" Бучі. Окупанти полювали на людей за списками, які були складені спецслужбами РФ до вторгнення. Військові ходили від будинку до будинку, щоб виявити потенційні "загрози".



Солдати РФ перевіряли телефони, допитували та оглядали мирних жителів. Людей, які здавалися окупантам підозрілими та не пройшли "фільтрацію", росіяни жорстко катували, били та вбивали.



Укриття, яке стало в'язницею



Після початку війни жителі Бучі почали ховатися в одному із найбільших укриттів у місті за адресою Яблунська, 144, де розташований великий житловий комплекс. Після окупації саме це місце стало в'язницею окупантів. Туди росіяни звозили "підозрілих" українців, утримували та катували їх.



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Після визволення Бучі на вулиці Яблунській знайшли понад 40 тіл мирних мешканців. У ЖК, де окупанти обладнали свій штаб, було понад десяток убитих.



Нагадаємо, що

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