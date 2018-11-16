На Волині на блокпості затримали чоловіка з гранатою та боєприпасами. ФОТО

На Волині на блокпості затримали чоловіка з гранатою та боєприпасами. ФОТО
Учора зранку, 3 листопада, в одному із сіл Камінь-Каширського району поліцейські зупинили автомобіль Volkswagen, де була граната, димові шашки, патрони та деталі автомату. За кермом транспортного засобу перебував 38-річний мешканець села Видерта.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Під час огляду поліцейські помітили, що в автівці можуть бути заборонені предмети. Авто вилучили та, за ухвалою суду, провели у ньому санкціонований обшук.

Вилучили гранату РГН, дві димові шашки, майже пів тисячі патронів та деталі до автомата. Усе це скеровано у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС для проведення експертиз.
На Волині на блокпості затримали чоловіка з гранатою та боєприпасами. ФОТО

Чоловік їздив у Харківську область, доставляв туди гуманітарну допомогу. Для чого із зони бойових дій він привіз на Волинь небезпечні предмети – з’ясує слідство.

Керманича транспортного засобу затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Вирішується питання про оголошення йому підозри за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

За це чоловікові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.
На Волині на блокпості затримали чоловіка з гранатою та боєприпасами. ФОТО

Поліція Волині, вкотре попереджає: незаконне зберігання, придбання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв тягне за собою кримінальну відповідальність.

Особа, яка добровільно видасть органам влади зброю чи боєприпаси, звільняється від кримінальної відповідальності.


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Теги: боєприпаси, граната, Волинь, чоловік
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