На Волині на блокпості затримали чоловіка з гранатою та боєприпасами. ФОТО

Учора зранку, 3 листопада, в одному із сіл Камінь-Каширського району поліцейські зупинили автомобіль Volkswagen, де була граната, димові шашки, патрони та деталі автомату. За кермом транспортного засобу перебував 38-річний мешканець села Видерта.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Під час огляду поліцейські помітили, що в автівці можуть бути заборонені предмети. Авто вилучили та, за ухвалою суду, провели у ньому санкціонований обшук.Вилучили гранату РГН, дві димові шашки, майже пів тисячі патронів та деталі до автомата. Усе це скеровано у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС для проведення експертиз.Чоловік їздив у Харківську область, доставляв туди гуманітарну допомогу. Для чого із зони бойових дій він привіз на Волинь небезпечні предмети – з’ясує слідство.Керманича транспортного засобу затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Вирішується питання про оголошення йому підозри за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.За це чоловікові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.Поліція Волині, вкотре попереджає: незаконне зберігання, придбання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв тягне за собою кримінальну відповідальність.Особа, яка добровільно видасть органам влади зброю чи боєприпаси, звільняється від кримінальної відповідальності.