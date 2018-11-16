На Волині на блокпості затримали чоловіка з гранатою та боєприпасами. ФОТО
Сьогодні, 13:07
Учора зранку, 3 листопада, в одному із сіл Камінь-Каширського району поліцейські зупинили автомобіль Volkswagen, де була граната, димові шашки, патрони та деталі автомату. За кермом транспортного засобу перебував 38-річний мешканець села Видерта.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Під час огляду поліцейські помітили, що в автівці можуть бути заборонені предмети. Авто вилучили та, за ухвалою суду, провели у ньому санкціонований обшук.
Вилучили гранату РГН, дві димові шашки, майже пів тисячі патронів та деталі до автомата. Усе це скеровано у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС для проведення експертиз.
Чоловік їздив у Харківську область, доставляв туди гуманітарну допомогу. Для чого із зони бойових дій він привіз на Волинь небезпечні предмети – з’ясує слідство.
Керманича транспортного засобу затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Вирішується питання про оголошення йому підозри за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
За це чоловікові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.
Поліція Волині, вкотре попереджає: незаконне зберігання, придбання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв тягне за собою кримінальну відповідальність.
Особа, яка добровільно видасть органам влади зброю чи боєприпаси, звільняється від кримінальної відповідальності.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Під час огляду поліцейські помітили, що в автівці можуть бути заборонені предмети. Авто вилучили та, за ухвалою суду, провели у ньому санкціонований обшук.
Вилучили гранату РГН, дві димові шашки, майже пів тисячі патронів та деталі до автомата. Усе це скеровано у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС для проведення експертиз.
Чоловік їздив у Харківську область, доставляв туди гуманітарну допомогу. Для чого із зони бойових дій він привіз на Волинь небезпечні предмети – з’ясує слідство.
Керманича транспортного засобу затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Вирішується питання про оголошення йому підозри за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
За це чоловікові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.
Поліція Волині, вкотре попереджає: незаконне зберігання, придбання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв тягне за собою кримінальну відповідальність.
Особа, яка добровільно видасть органам влади зброю чи боєприпаси, звільняється від кримінальної відповідальності.
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