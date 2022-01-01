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Росіяни зберігають ракети та іранські дрони на території Курської АЕС, – розвідка

Росіяни зберігають ракети та іранські дрони на території Курської АЕС, – розвідка
Російські війська використовують територію Курської АЕС для зберігання ракетного озброєння.

Про це повідомили у пресслужбі ГУР МОУ.

Отримано інформацію, що російські військові використовують територію Курської АЕС та пов’язаних з нею підприємств для зберігання та обслуговування ракет.

Впродовж останніх декількох тижнів до підземних ангарів підприємства «Курскатоменергоремонт» в районі селища Іваніно Курської області представники зс РФ завозили ракети до комплексів С-300. Також наприкінці жовтня помічено прибуття до цих ангарів декількох цивільних вантажівок на іранських автомобільних номерах з невідомим вантажем.

Не виключено, що зазначений об’єкт підвищеної небезпеки, який безпосередньо наближений до Курської АЕС (місто Курчатов), використовується російськими зс у військових цілях. А саме, для прихованого розміщення та обслуговування боєприпасів до ракетного озброєння та іранських БПЛА. Не виключається наявність у вказаних підземних сховищах іранських балістичних ракет.

Наведена інформація має стати предметом ретельної перевірки з боку представників відповідних міжнародних організацій. В першу чергу – МАГАТЕ.


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Теги: Росія, Україна, війна
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