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Миколаїв жив без обстрілів лише 44 дні з початку повномасштабної війни

Миколаїв жив без обстрілів лише 44 дні з початку повномасштабної війни
За 255 днів повномасштабного вторгнення в Україну Росія не обстрілювала Миколаїв лише 44 дні.

Про це розповів мер міста Олександр Сєнкевич на брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ" 4 листопада, пише УП.

"За 255 днів війни Миколаїв не обстрілювали 44 дні, всі інші дні ми були під мордуваннями. Тому люди (переселенці - ред.) тут не залишаються – не відчувають себе у безпеці і їдуть далі", - сказав Сєнкевич.

Сєнкевич додав, що з 486 тисячі жителів, які проживали у місті до початку пованомасштабної війни, лишилося близько 220-230 тисяч.

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Теги: Миколаїв, обстріли, війна
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