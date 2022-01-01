Судитимуть волинянина, який випадково застрелив з рушниці падчерку
Сьогодні, 11:50
66-річний житель села Замости судитимуть за вбивство падчерки, вчинене через необережність.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
Володимирська окружна прокуратура Волинської області скерувала до суду обвинувальний акт про вчинення 66-річним жителем села Замости Володимирського району вбивства через необережність (ч. 1 ст. 119 КК України).
За даними слідства, близько опівночі 23 серпня 2022 року пенсіонер, розряджаючи мисливську рушницю, випадково натис на її спусковий гачок та вистрілив у 29-річну падчерку.
Жінка померла. Волинянина ж судитимуть.
Зауважимо, що санкцією ч. ст. 119 КК України за вбивство, вчинене через необережність, передбачено покарання до п’яти років позбавлення волі.
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Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
Володимирська окружна прокуратура Волинської області скерувала до суду обвинувальний акт про вчинення 66-річним жителем села Замости Володимирського району вбивства через необережність (ч. 1 ст. 119 КК України).
За даними слідства, близько опівночі 23 серпня 2022 року пенсіонер, розряджаючи мисливську рушницю, випадково натис на її спусковий гачок та вистрілив у 29-річну падчерку.
Жінка померла. Волинянина ж судитимуть.
Зауважимо, що санкцією ч. ст. 119 КК України за вбивство, вчинене через необережність, передбачено покарання до п’яти років позбавлення волі.
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