Як центр спортивної медицини з Бахмута працює у Любешові. ВІДЕО

Як центр спортивної медицини з Бахмута працює у Любешові. ВІДЕО
Через повномасштабну агресію росії Донецький регіональний центр спортивної медицини переїхав з Бахмута до Любешова.

Про це повідомили у Волинському Інституті Права.

Підприємство займається діагностикою, лікуванням та реабілітацією спортсменів. До Любешова приїхали у квітні.

Про це розповідає завідувач відділення спортивної медицини і реабілітації Донецького регіонального центру спортивної медицини Людмила Крячко.

Місцеві посадовці допомогли цьому комунальному підприємству знайти приміщення для роботи. Працівників Центру та їх рідних посилили в гуртожитку місцевої школи. Зараз клієнтам з Донецької області надають допомогу здебільшого дистанційно. Водночас тут працюють і з мешканцями Любешівської громади.


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Теги: Центр спортивної медицини, Бахмут, Любешів
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