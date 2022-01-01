Як центр спортивної медицини з Бахмута працює у Любешові. ВІДЕО

Через повномасштабну агресію росії Донецький регіональний центр спортивної медицини переїхав з Бахмута до Любешова.Про це повідомили у Волинському Інституті Права.Підприємство займається діагностикою, лікуванням та реабілітацією спортсменів. До Любешова приїхали у квітні.Про це розповідає завідувач відділення спортивної медицини і реабілітації Донецького регіонального центру спортивної медициниМісцеві посадовці допомогли цьому комунальному підприємству знайти приміщення для роботи. Працівників Центру та їх рідних посилили в гуртожитку місцевої школи. Зараз клієнтам з Донецької області надають допомогу здебільшого дистанційно. Водночас тут працюють і з мешканцями Любешівської громади.