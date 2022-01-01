Як центр спортивної медицини з Бахмута працює у Любешові. ВІДЕО
Сьогодні, 13:22
Через повномасштабну агресію росії Донецький регіональний центр спортивної медицини переїхав з Бахмута до Любешова.
Про це повідомили у Волинському Інституті Права.
Підприємство займається діагностикою, лікуванням та реабілітацією спортсменів. До Любешова приїхали у квітні.
Про це розповідає завідувач відділення спортивної медицини і реабілітації Донецького регіонального центру спортивної медицини Людмила Крячко.
Місцеві посадовці допомогли цьому комунальному підприємству знайти приміщення для роботи. Працівників Центру та їх рідних посилили в гуртожитку місцевої школи. Зараз клієнтам з Донецької області надають допомогу здебільшого дистанційно. Водночас тут працюють і з мешканцями Любешівської громади.
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Про це повідомили у Волинському Інституті Права.
Підприємство займається діагностикою, лікуванням та реабілітацією спортсменів. До Любешова приїхали у квітні.
Про це розповідає завідувач відділення спортивної медицини і реабілітації Донецького регіонального центру спортивної медицини Людмила Крячко.
Місцеві посадовці допомогли цьому комунальному підприємству знайти приміщення для роботи. Працівників Центру та їх рідних посилили в гуртожитку місцевої школи. Зараз клієнтам з Донецької області надають допомогу здебільшого дистанційно. Водночас тут працюють і з мешканцями Любешівської громади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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Сьогодні, 13:22
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