У Луцьку попрощалися з двома Героями, які загинули за Україну. ФОТО





Про це Ігор Поліщук.



Лучанин Олексюк Леонід Анатолійович (17.12.1970 року народження) призваний на військову службу по мобілізації 5 березня 2022 року.



Рядовий Лук’янчук Олег Олександрович (23.10.1979 року народження) проходив військову службу за контрактом з 6 квітня 2020 року.



Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам‘ять, честь і шана Героям!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 4 листопада, Луцьк попрощався ще з двома Героями, які загинули від рук російських окупантів.Про це написав на своїй сторінці мерЛучанин(17.12.1970 року народження) призваний на військову службу по мобілізації 5 березня 2022 року. Загинув 28 жовтня під час виконання бойового завдання, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України поблизу населеного пункту Водяне Покровського району Донецької області.Рядовий(23.10.1979 року народження) проходив військову службу за контрактом з 6 квітня 2020 року. Загинув 30 жовтня в результаті підриву на вибуховому пристрої під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Кислівка Куп’янського району Харківської області.

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