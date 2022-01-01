У Луцьку попрощалися з двома Героями, які загинули за Україну. ФОТО

У Луцьку попрощалися з двома Героями, які загинули за Україну. ФОТО
Сьогодні, 4 листопада, Луцьк попрощався ще з двома Героями, які загинули від рук російських окупантів.

Про це написав на своїй сторінці мер Ігор Поліщук.

Лучанин Олексюк Леонід Анатолійович (17.12.1970 року народження) призваний на військову службу по мобілізації 5 березня 2022 року. Загинув 28 жовтня під час виконання бойового завдання, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України поблизу населеного пункту Водяне Покровського району Донецької області.
У Луцьку попрощалися з двома Героями, які загинули за Україну. ФОТО

Рядовий Лук’янчук Олег Олександрович (23.10.1979 року народження) проходив військову службу за контрактом з 6 квітня 2020 року. Загинув 30 жовтня в результаті підриву на вибуховому пристрої під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Кислівка Куп’янського району Харківської області.

Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам‘ять, честь і шана Героям!
У Луцьку попрощалися з двома Героями, які загинули за Україну. ФОТО
У Луцьку попрощалися з двома Героями, які загинули за Україну. ФОТО
У Луцьку попрощалися з двома Героями, які загинули за Україну. ФОТО

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Теги: Луцьк, похорон, Герої
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