На Харківщині загинув Герой з Луцька Олег Лук’янчук
Сьогодні, 11:41
У війні з російськими окупантами загинув лучанин Лук’янчук Олег Олександрович.
Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
Лучанин Лук’янчук Олег Олександрович, 23.10.1979 року народження, проходив військову службу за контрактом з 06.04.2020 року у військовій частині на посаді водія-електрика взводу безпілотних авіаційних комплексів батареї управління та артилерійської розвідки.
Загинув 30.10.2022 в результаті підриву на вибуховому пристрої під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Кислівка Куп’янського району Харківської області.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
Лучанин Лук’янчук Олег Олександрович, 23.10.1979 року народження, проходив військову службу за контрактом з 06.04.2020 року у військовій частині на посаді водія-електрика взводу безпілотних авіаційних комплексів батареї управління та артилерійської розвідки.
Загинув 30.10.2022 в результаті підриву на вибуховому пристрої під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Кислівка Куп’янського району Харківської області.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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