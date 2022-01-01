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На Харківщині загинув Герой з Луцька Олег Лук’янчук

На Харківщині загинув Герой з Луцька Олег Лук’янчук
У війні з російськими окупантами загинув лучанин Лук’янчук Олег Олександрович.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

Лучанин Лук’янчук Олег Олександрович, 23.10.1979 року народження, проходив військову службу за контрактом з 06.04.2020 року у військовій частині на посаді водія-електрика взводу безпілотних авіаційних комплексів батареї управління та артилерійської розвідки.

Загинув 30.10.2022 в результаті підриву на вибуховому пристрої під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Кислівка Куп’янського району Харківської області.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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