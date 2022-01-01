На Харківщині загинув Герой з Луцька Олег Лук’янчук

Лук’янчук Олег Олександрович.



Про це Ігор Поліщук.



Лучанин Лук’янчук Олег Олександрович, 23.10.1979 року народження, проходив військову службу за контрактом з 06.04.2020 року у військовій частині на посаді водія-електрика взводу безпілотних авіаційних комплексів батареї управління та артилерійської розвідки.



Загинув 30.10.2022 в результаті підриву на вибуховому пристрої під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Кислівка Куп’янського району Харківської області.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У війні з російськими окупантами загинув лучанинПро це повідомив міський голова ЛуцькаЛучанин Лук’янчук Олег Олександрович, 23.10.1979 року народження, проходив військову службу за контрактом з 06.04.2020 року у військовій частині на посаді водія-електрика взводу безпілотних авіаційних комплексів батареї управління та артилерійської розвідки.Загинув 30.10.2022 в результаті підриву на вибуховому пристрої під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Кислівка Куп’янського району Харківської області.

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