 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Росіяни при відступі з Лимана на Донеччині убивали чоловіків і ґвалтували жінок, – перехоплена розмова

Росіяни при відступі з Лимана на Донеччині убивали чоловіків і ґвалтували жінок, – перехоплена розмова
Росіяни зізнаються, що при відступі з Лимана вбивали чоловіків і ґвалтували жінок.

Про це йдеться в перехопленій розмові окупантів, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

Окупант телефонує своїй дружині та розповідає ситуацію з Лиманом, щодо можливого контрнаступу з боку зс РФ, та згадує, як вони вбивали мирне населення при "відході" через контрнаступ ЗСУ.

Коли росіяни виходили з населеного пункту, чинили звірства над мирним населенням.

"Он там, коли ми відступили з цього, з Лимана, он там всіх перерізали... Тих чоловіків... Там всіх.. Повбивали... Старих... Бабів ґвалтували і теж вбивали... Різали їх там... Хлопці, яких залишили, покинули там, виходили, розказували, як вони там верещали, кричали...", - йдеться в перехопленні.

Нагадаємо, на Київщині виявили 1 367 тіл загиблих під час російської окупації людей. 200 тіл досі лишаються невпізнаними.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
На Харківщині загинув Герой з Луцька Олег Лук’янчук
Сьогодні, 11:41
Росіяни перекидають в Білорусь інженерні війська для будівництва казарм
01 листопад, 17:10
На Київщині виявили 1 367 тіл загиблих під час російської окупації людей
01 листопад, 16:53
В Укроборонпромі пояснили, чому Україна не виготовляє власні системи ППО
01 листопад, 14:32
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відоме ім’я «благодійниці», яку викрили у Луцьку на незаконному переправлянні ухилянтів за кордон
Сьогодні, 11:57
Росіяни при відступі з Лимана на Донеччині убивали чоловіків і ґвалтували жінок, – перехоплена розмова
Сьогодні, 11:55
Просив гроші на операцію родичам: киянин «розвів» волинян на 100 тисяч. ФОТО
Сьогодні, 11:45
На Харківщині загинув Герой з Луцька Олег Лук’янчук
Сьогодні, 11:41
Керівницю благодійного фонду в Луцьку підозрюють в організації незаконного перетину кордону військовозобов'язаними
Сьогодні, 11:20
Схожі новини
На Харківщині загинув Герой з Луцька Олег Лук’янчук На Харківщині загинув Герой з Луцька Олег Лук’янчук
Сьогодні, 11:41
Окупанти наступають на трьох напрямках: ЗСУ дають відсіч. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ Окупанти наступають на трьох напрямках: ЗСУ дають відсіч. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:44
Постачання Україні ППО – пріоритет для США і союзників, – Пентагон Постачання Україні ППО – пріоритет для США і союзників, – Пентагон
Сьогодні, 06:31
Скільки російської літератури у Луцьку здали на макулатуру. ФОТО Скільки російської літератури у Луцьку здали на макулатуру. ФОТО
01 листопад, 22:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відоме ім’я «благодійниці», яку викрили у Луцьку на незаконному переправлянні ухилянтів за кордон
Сьогодні, 11:57
 0
Росіяни при відступі з Лимана на Донеччині убивали чоловіків і ґвалтували жінок, – перехоплена розмова
Сьогодні, 11:55
 0
Просив гроші на операцію родичам: киянин «розвів» волинян на 100 тисяч. ФОТО
Сьогодні, 11:45
 0
На Харківщині загинув Герой з Луцька Олег Лук’янчук
Сьогодні, 11:41
 0
Керівницю благодійного фонду в Луцьку підозрюють в організації незаконного перетину кордону військовозобов'язаними
Сьогодні, 11:20
 0
Медіа
відео
1/8