Росіяни при відступі з Лимана на Донеччині убивали чоловіків і ґвалтували жінок, – перехоплена розмова
Сьогодні, 11:55
Росіяни зізнаються, що при відступі з Лимана вбивали чоловіків і ґвалтували жінок.
Про це йдеться в перехопленій розмові окупантів, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.
Окупант телефонує своїй дружині та розповідає ситуацію з Лиманом, щодо можливого контрнаступу з боку зс РФ, та згадує, як вони вбивали мирне населення при "відході" через контрнаступ ЗСУ.
Коли росіяни виходили з населеного пункту, чинили звірства над мирним населенням.
"Он там, коли ми відступили з цього, з Лимана, он там всіх перерізали... Тих чоловіків... Там всіх.. Повбивали... Старих... Бабів ґвалтували і теж вбивали... Різали їх там... Хлопці, яких залишили, покинули там, виходили, розказували, як вони там верещали, кричали...", - йдеться в перехопленні.
Нагадаємо, на Київщині виявили 1 367 тіл загиблих під час російської окупації людей. 200 тіл досі лишаються невпізнаними.
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Про це йдеться в перехопленій розмові окупантів, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.
Окупант телефонує своїй дружині та розповідає ситуацію з Лиманом, щодо можливого контрнаступу з боку зс РФ, та згадує, як вони вбивали мирне населення при "відході" через контрнаступ ЗСУ.
Коли росіяни виходили з населеного пункту, чинили звірства над мирним населенням.
"Он там, коли ми відступили з цього, з Лимана, он там всіх перерізали... Тих чоловіків... Там всіх.. Повбивали... Старих... Бабів ґвалтували і теж вбивали... Різали їх там... Хлопці, яких залишили, покинули там, виходили, розказували, як вони там верещали, кричали...", - йдеться в перехопленні.
Нагадаємо, на Київщині виявили 1 367 тіл загиблих під час російської окупації людей. 200 тіл досі лишаються невпізнаними.
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