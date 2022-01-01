Відоме ім’я «благодійниці», яку викрили у Луцьку на незаконному переправлянні ухилянтів за кордон

У Луцьку викрили схему незаконного переправляння військовозобов'язаних через кордон. За даними слідства,Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.Як стало відомоз власних достовірних джерел, йдеться про керівницю благодійного фонду «Допоможемо разом Україні»За інформацією слідства, військовозобов’язані могли виїхати за кордон під виглядом водіїв, які займаються перевезенням гумдопомоги або вантажів для потреб ЗСУ. Вартість такої «послуги» для осіб, які планували тимчасово виїхати за кордон, становила 3 тис доларів США, а для бажаючих виїхати без повернення в Україну – 4 тис доларів США.Правоохоронці затримали керівницю благодійного фонду та посередника під час чергової передачі коштів – 2 тис доларів США. Під час обшуків вилучили бланки заяв від «водіїв» з копіями документів, списки осіб із зазначенням суми сплачених коштів, документи щодо гуманітарних вантажів, мобільні телефони, а також значні суми коштів у різній валюті.Наразі вирішують питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.