До Луцька прибуває Гуманітарна місія «НА ЩИТІ»

До Луцька прибуває Гуманітарна місія «НА ЩИТІ»
Зустріч загиблих Героїв запланована сьогодні, 2 листопада, орієнтовно о 15:00.

Про це повідомила журналістка Еля Коротинська.

В рамках Цивільно-військового співробітництва на Волинь повертають тіла загиблих Героїв, які полягли в бою проти окупантів.

Їх зустрічатимуть при в'їзді до Луцька. Збір о 14:30 на АЗС «King Oil». Супроводжуватимуть через все місто по звичному маршруту Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вул.Стефаника.

Про дату час та місце поховання кожного Героя повідомлять окремо.

Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.

Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.

Просять гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно.

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Теги: На щиті, Луцьк, загиблі герої
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