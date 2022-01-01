До Луцька прибуває Гуманітарна місія «НА ЩИТІ»
Сьогодні, 12:10
Зустріч загиблих Героїв запланована сьогодні, 2 листопада, орієнтовно о 15:00.
Про це повідомила журналістка Еля Коротинська.
В рамках Цивільно-військового співробітництва на Волинь повертають тіла загиблих Героїв, які полягли в бою проти окупантів.
Їх зустрічатимуть при в'їзді до Луцька. Збір о 14:30 на АЗС «King Oil». Супроводжуватимуть через все місто по звичному маршруту Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вул.Стефаника.
Про дату час та місце поховання кожного Героя повідомлять окремо.
Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.
Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.
Просять гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно.
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Про це повідомила журналістка Еля Коротинська.
В рамках Цивільно-військового співробітництва на Волинь повертають тіла загиблих Героїв, які полягли в бою проти окупантів.
Їх зустрічатимуть при в'їзді до Луцька. Збір о 14:30 на АЗС «King Oil». Супроводжуватимуть через все місто по звичному маршруту Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вул.Стефаника.
Про дату час та місце поховання кожного Героя повідомлять окремо.
Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.
Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.
Просять гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно.
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Коментарі 1
Серце обливається...
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