До Луцька прибуває Гуманітарна місія «НА ЩИТІ»





Про це Еля Коротинська.



В рамках Цивільно-військового співробітництва на Волинь повертають тіла загиблих Героїв, які полягли в бою проти окупантів.



Їх зустрічатимуть при в'їзді до Луцька. Збір о 14:30 на АЗС «King Oil». Супроводжуватимуть через все місто по звичному маршруту Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вул.Стефаника.



Про дату час та місце поховання кожного Героя повідомлять окремо.



Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.



Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.



Просять гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зустріч загиблих Героїв запланована сьогодні, 2 листопада, орієнтовно о 15:00.Про це повідомила журналісткаВ рамках Цивільно-військового співробітництва на Волинь повертають тіла загиблих Героїв, які полягли в бою проти окупантів.Їх зустрічатимуть при в'їзді до Луцька. Збір о 14:30 на АЗС «King Oil». Супроводжуватимуть через все місто по звичному маршруту Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вул.Стефаника.Про дату час та місце поховання кожного Героя повідомлять окремо.Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.Просять гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно.

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