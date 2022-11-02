У Monobank стався масштабний збій

У Monobank стався масштабний збій
У першій половині дня 2 листопада 2022 року українці почали повідомляти про масштабний збій у роботі Monobank.

Так, у деяких користувачів банку при спробі здійснити транзакцію з'являється повідомлення про помилку додатки, пише УНІАН.

"Помилки у роботі програми і при переказах. Займаємося розв'язанням цієї проблеми", - повідомили у прес-службі Monobank.

У банку пообіцяли розв'язати цю проблему найближчим часом.

"На жаль, зараз спостерігаються труднощі в роботі програми та при переказі коштів з нашого боку. Ми відновимо працездатність сервісів найближчим часом", - додали у Monobank.

Напередодні оголошеного Притулою збору коштів на ЗСУ співзасновник Monobank Олег Гороховський закликав не оновлювати банку кожні десять секунд.

"Уявіть, що з кожного оновлення збільшується споживання електроенергії. Задонатили і чекаємо. Перевіряємо, скільки зібрали, не частіше разу на 30 хвилин. Можете так?" - звернувся він до українців.

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Теги: Монобанк, збій
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