У Monobank стався масштабний збій





Так, у деяких користувачів банку при спробі здійснити транзакцію з'являється повідомлення про помилку додатки, пише



"Помилки у роботі програми і при переказах. Займаємося розв'язанням цієї проблеми", - повідомили у прес-службі Monobank.



У банку пообіцяли розв'язати цю проблему найближчим часом.



"На жаль, зараз спостерігаються труднощі в роботі програми та при переказі коштів з нашого боку. Ми відновимо працездатність сервісів найближчим часом", - додали у Monobank.



Напередодні Олег Гороховський закликав не оновлювати банку кожні десять секунд.



"Уявіть, що з кожного оновлення збільшується споживання електроенергії. Задонатили і чекаємо. Перевіряємо, скільки зібрали, не частіше разу на 30 хвилин. Можете так?" - звернувся він до українців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У першій половині дня 2 листопада 2022 року українці почали повідомляти про масштабний збій у роботі Monobank.Так, у деяких користувачів банку при спробі здійснити транзакцію з'являється повідомлення про помилку додатки, пише УНІАН "Помилки у роботі програми і при переказах. Займаємося розв'язанням цієї проблеми", - повідомили у прес-службі Monobank.У банку пообіцяли розв'язати цю проблему найближчим часом."На жаль, зараз спостерігаються труднощі в роботі програми та при переказі коштів з нашого боку. Ми відновимо працездатність сервісів найближчим часом", - додали у Monobank.Напередодні оголошеного Притулою збору коштів на ЗСУ співзасновник Monobankзакликав не оновлювати банку кожні десять секунд."Уявіть, що з кожного оновлення збільшується споживання електроенергії. Задонатили і чекаємо. Перевіряємо, скільки зібрали, не частіше разу на 30 хвилин. Можете так?" - звернувся він до українців.

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