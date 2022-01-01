Притула відкрив збір на британські БТРи: потрібно 200 мільйонів

Притула відкрив збір на британські БТРи: потрібно 200 мільйонів
Благодійний Фонд Сергія Притули збирає кошти на FV103 Spartan – гусеничний бронетранспортер британської армії. Завдання – зібрати 200 млн грн за тиждень 2-8 листопада.

Про це повідомив Сергій Притула в Instagram.

Один броньовик FV103 Spartan коштує $100 000. Волонтери хочуть придбати 50. Якщо все вийде, це буде найбільша партія Spartan, отримана Україною.

Восени погана погода та м’яка земля ускладнюють бойові дії. FV103 Spartan виявились дуже ефективними під час контрнаступу на Харківщині, зазначають у Фонді. У цих бронетранспортерів висока прохідність в умовах бездоріжжя, болота та несприятливих погодних умов взагалі.

Британські військові використовують Spartan, щоб перевозити піхоту на полі бою. На БТР можна встановити різне озброєння – від кулеметів до протитанкових ракет.

Зараз FV103 Spartan знаходяться у Великій Британії. Після закриття збору та оплати почнеться процес передачі їх Україні.

Доєднатись до збору можна, переказавши гроші на один із рахунків фонду.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Притула, збір, БТР, донати
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині лісівник дозволив незаконно вирізати дерев на 777 тисяч гривень
Сьогодні, 11:00
У Ковелі під час комендантської години виявили п'яного водія
Сьогодні, 10:55
Притула відкрив збір на британські БТРи: потрібно 200 мільйонів
Сьогодні, 10:30
Деякі будинки у Луцьку знову залишилися без світла: назвали причину
Сьогодні, 10:02
У волинській теробороні служить митець «Хоттабич». ФОТО
Сьогодні, 10:00
Схожі новини
За кілька годин українці зібрали понад 200 мільйонів гривень на дрони За кілька годин українці зібрали понад 200 мільйонів гривень на дрони
10 жовтень, 19:28
Звільнений з полону морський піхотинець Діанов зібрані для нього 23 мільйони передасть побратимам Звільнений з полону морський піхотинець Діанов зібрані для нього 23 мільйони передасть побратимам
14 жовтень, 18:25
«Зігрій захисників»: лучан запрошують фотографуватися і донатити на ЗСУ «Зігрій захисників»: лучан запрошують фотографуватися і донатити на ЗСУ
14 жовтень, 11:30
«Збираємо на помсту»: лише за добу українці переказали 352 мільйони фонду Притули «Збираємо на помсту»: лише за добу українці переказали 352 мільйони фонду Притули
11 жовтень, 16:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відоме ім’я «благодійниці», яку викрили у Луцьку на незаконному переправлянні ухилянтів за кордон
Сьогодні, 11:57
 0
Росіяни при відступі з Лимана на Донеччині убивали чоловіків і ґвалтували жінок, – перехоплена розмова
Сьогодні, 11:55
 0
Просив гроші на операцію родичам: киянин «розвів» волинян на 100 тисяч. ФОТО
Сьогодні, 11:45
 0
На Харківщині загинув Герой з Луцька Олег Лук’янчук
Сьогодні, 11:41
 0
Керівницю благодійного фонду в Луцьку підозрюють в організації незаконного перетину кордону військовозобов'язаними
Сьогодні, 11:20
 0
Медіа
відео
1/8