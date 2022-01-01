Притула відкрив збір на британські БТРи: потрібно 200 мільйонів
Сьогодні, 10:30
Благодійний Фонд Сергія Притули збирає кошти на FV103 Spartan – гусеничний бронетранспортер британської армії. Завдання – зібрати 200 млн грн за тиждень 2-8 листопада.
Про це повідомив Сергій Притула в Instagram.
Один броньовик FV103 Spartan коштує $100 000. Волонтери хочуть придбати 50. Якщо все вийде, це буде найбільша партія Spartan, отримана Україною.
Восени погана погода та м’яка земля ускладнюють бойові дії. FV103 Spartan виявились дуже ефективними під час контрнаступу на Харківщині, зазначають у Фонді. У цих бронетранспортерів висока прохідність в умовах бездоріжжя, болота та несприятливих погодних умов взагалі.
Британські військові використовують Spartan, щоб перевозити піхоту на полі бою. На БТР можна встановити різне озброєння – від кулеметів до протитанкових ракет.
Зараз FV103 Spartan знаходяться у Великій Британії. Після закриття збору та оплати почнеться процес передачі їх Україні.
Доєднатись до збору можна, переказавши гроші на один із рахунків фонду.
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Про це повідомив Сергій Притула в Instagram.
Один броньовик FV103 Spartan коштує $100 000. Волонтери хочуть придбати 50. Якщо все вийде, це буде найбільша партія Spartan, отримана Україною.
Восени погана погода та м’яка земля ускладнюють бойові дії. FV103 Spartan виявились дуже ефективними під час контрнаступу на Харківщині, зазначають у Фонді. У цих бронетранспортерів висока прохідність в умовах бездоріжжя, болота та несприятливих погодних умов взагалі.
Британські військові використовують Spartan, щоб перевозити піхоту на полі бою. На БТР можна встановити різне озброєння – від кулеметів до протитанкових ракет.
Зараз FV103 Spartan знаходяться у Великій Британії. Після закриття збору та оплати почнеться процес передачі їх Україні.
Доєднатись до збору можна, переказавши гроші на один із рахунків фонду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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