У Ковелі під час комендантської години виявили п'яного водія

У Ковелі під час комендантської години виявили п'яного водія
Інспектори зупинили автомобіль марки Peugeot, який рухався вулицею Театральна, що у Ковелі під час дії комендантської години. Під час перевірки документів у 49-річного керманича поліцейські помітили ознаки алкогольного сп’яніння.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Охоронці правопорядку запропонували пройти водію огляд на стан алкогольного сп’яніння на місці за допомогою приладу Drager. Результат 1, 09 проміле, що перевищує допустиму норму в 5 разів.

На правопорушника патрульні склали протокол за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та інші адміністративні матеріали згідно із вчиненими правопорушеннями.

Відповідальність за таке правопорушення передбачає накладення штрафу у розмірі 17 тисяч гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.


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Теги: Ковель, комендантська година, п'яний водій
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