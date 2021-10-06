У Ковелі під час комендантської години виявили п'яного водія

Інспектори зупинили автомобіль марки Peugeot, який рухався вулицею Театральна, що у Ковелі під час дії комендантської години. Під час перевірки документів у 49-річного керманича поліцейські помітили ознаки алкогольного сп’яніння.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Охоронці правопорядку запропонували пройти водію огляд на стан алкогольного сп’яніння на місці за допомогою приладу Drager. Результат 1, 09 проміле, що перевищує допустиму норму в 5 разів.На правопорушника патрульні склали протокол за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та інші адміністративні матеріали згідно із вчиненими правопорушеннями.Відповідальність за таке правопорушення передбачає накладення штрафу у розмірі 17 тисяч гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.