Керівницю благодійного фонду в Луцьку підозрюють в організації незаконного перетину кордону військовозобов'язаними





Про це



Таким чином військовозобов’язані могли виїхати за кордон під виглядом водіїв, які займаються перевезенням гумдопомоги або вантажів для потреб ЗСУ. Вартість такої «послуги» для осіб, які планували тимчасово виїхати за кордон, становила 3 тис доларів США, а для бажаючих виїхати без повернення в Україну – 4 тис доларів США.



Правоохоронці затримали керівника благодійного фонду та посередника під час чергової передачі коштів – 2 тис доларів США. Під час обшуків вилучено бланки заяв від «водіїв» з копіями документів, списки осіб із зазначенням суми сплачених коштів, документи щодо гуманітарних вантажів, мобільні телефони, а також значні суми коштів у різній валюті.



Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.



Досудове розслідування за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України здійснюється слідчими Печерського УП ГУ Нацполіції в м. Києві за оперативного супроводу Департаменту міграційної поліції Нацполіції України (ч. 3 ст. 332 КК України).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За даними слідства, очільниця благодійного фонду у Луцьку разом із спільником пропонували чоловікам призовного віку включити їх до системи «Шлях».Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.Таким чином військовозобов’язані могли виїхати за кордон під виглядом водіїв, які займаються перевезенням гумдопомоги або вантажів для потреб ЗСУ. Вартість такої «послуги» для осіб, які планували тимчасово виїхати за кордон, становила 3 тис доларів США, а для бажаючих виїхати без повернення в Україну – 4 тис доларів США.Правоохоронці затримали керівника благодійного фонду та посередника під час чергової передачі коштів – 2 тис доларів США. Під час обшуків вилучено бланки заяв від «водіїв» з копіями документів, списки осіб із зазначенням суми сплачених коштів, документи щодо гуманітарних вантажів, мобільні телефони, а також значні суми коштів у різній валюті.Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.Досудове розслідування за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України здійснюється слідчими Печерського УП ГУ Нацполіції в м. Києві за оперативного супроводу Департаменту міграційної поліції Нацполіції України (ч. 3 ст. 332 КК України).

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