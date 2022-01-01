Просив гроші на операцію родичам: киянин «розвів» волинян на 100 тисяч. ФОТО
Сьогодні, 11:45
На Волині оперативники затримали киянина, підозрюваного у вчиненні низки шахрайств. Затриманий телефонував до літніх людей та представлявся лікарем. Після цього повідомляв, що їхні родичі потрапили у ДТП і потрібні гроші на операцію.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Вже відомо, що зловмисник скоїв три шахрайства на території області, зокрема, у Володимирському районі. Готівку у переляканих потерпілих спритник забирав особисто за місцем їх проживання. Користуючись такою схемою чоловік видурив у пенсіонерів 100 тис. грн.
Співробітники управління карного розшуку області у співпраці із володимирськими поліцейськими встановили, що до вчинення кримінальних правопорушень причетний 25-річний киянин. Учора, 1 листопада, оперативники його затримали у Луцьку, зловмисник на власному авто Seat вже повертався до столиці.
Частину незаконно отриманих грошей вилучили. Транспортний засіб помістили на арештмайданчик.
Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Після оголошення затриманому підозри у скоєному – йому оберуть запобіжний захід.
Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі. Слідство триває, чоловік перебуває у СІЗО.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Вже відомо, що зловмисник скоїв три шахрайства на території області, зокрема, у Володимирському районі. Готівку у переляканих потерпілих спритник забирав особисто за місцем їх проживання. Користуючись такою схемою чоловік видурив у пенсіонерів 100 тис. грн.
Співробітники управління карного розшуку області у співпраці із володимирськими поліцейськими встановили, що до вчинення кримінальних правопорушень причетний 25-річний киянин. Учора, 1 листопада, оперативники його затримали у Луцьку, зловмисник на власному авто Seat вже повертався до столиці.
Частину незаконно отриманих грошей вилучили. Транспортний засіб помістили на арештмайданчик.
Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Після оголошення затриманому підозри у скоєному – йому оберуть запобіжний захід.
Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі. Слідство триває, чоловік перебуває у СІЗО.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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