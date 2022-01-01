У Луцьку зіткнулися два легковики

Сьогодні, вранці, 2 листопада, у Луцьку на перехресті вулиці Ветеранів та проспекту Відродження відбулася ДТП за участі двох транспортних засобів.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Водій автомобіля Audi при повороті ліворуч, на вулицю Ветеранів не надав перевагу у русі водію автомобіля Mercedes.Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.На місці події працював екіпаж патрульної поліції, слідчо-оперативна група та екстрена медична допомога.Пасажирка автомобіля Mercedes була оглянута лікарем екстреної медичної допомоги. Після огляду була відпущена.Керманичі транспортних засобів тверезі.На винуватця автопригоди інспектори склали адміністративний матеріал за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило механічні пошкодження транспортних засобів) КУпАП.