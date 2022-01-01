У Луцьку зіткнулися два легковики

У Луцьку зіткнулися два легковики
Сьогодні, вранці, 2 листопада, у Луцьку на перехресті вулиці Ветеранів та проспекту Відродження відбулася ДТП за участі двох транспортних засобів.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Водій автомобіля Audi при повороті ліворуч, на вулицю Ветеранів не надав перевагу у русі водію автомобіля Mercedes.

Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.

На місці події працював екіпаж патрульної поліції, слідчо-оперативна група та екстрена медична допомога.

Пасажирка автомобіля Mercedes була оглянута лікарем екстреної медичної допомоги. Після огляду була відпущена.

Керманичі транспортних засобів тверезі.

На винуватця автопригоди інспектори склали адміністративний матеріал за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило механічні пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Не виключена повністю можливість наступу наземних російських військ з Білорусі», – генерал-лейтенант Забродський
Сьогодні, 13:20
У Луцьку зіткнулися два легковики
Сьогодні, 13:03
У Monobank стався масштабний збій
Сьогодні, 12:33
«Тетяна Редзій залишається у нашій пам’яті завжди усміхненою і з квітами»: померла лікарка з Луцька
Сьогодні, 12:25
До Луцька прибуває Гуманітарна місія «НА ЩИТІ»
Сьогодні, 12:10
Схожі новини
У Луцьку на Соборності – вечірня ДТП У Луцьку на Соборності – вечірня ДТП
31 жовтень, 18:08
У Луцьку п'яний водій втаранився у припарковану автівку У Луцьку п'яний водій втаранився у припарковану автівку
31 жовтень, 14:58
У Луцьку на Конякіна зіштовхнулись два автомобілі. ФОТО У Луцьку на Конякіна зіштовхнулись два автомобілі. ФОТО
29 жовтень, 17:33
У Луцьку в ДТП постраждав водій: деталі подвійної аварії. ФОТО У Луцьку в ДТП постраждав водій: деталі подвійної аварії. ФОТО
28 жовтень, 12:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Не виключена повністю можливість наступу наземних російських військ з Білорусі», – генерал-лейтенант Забродський
Сьогодні, 13:20
 0
У Луцьку зіткнулися два легковики
Сьогодні, 13:03
 0
У Monobank стався масштабний збій
Сьогодні, 12:33
 0
«Тетяна Редзій залишається у нашій пам’яті завжди усміхненою і з квітами»: померла лікарка з Луцька
Сьогодні, 12:25
 0
До Луцька прибуває Гуманітарна місія «НА ЩИТІ»
Сьогодні, 12:10
 0
Медіа
відео
1/8