У Vodafone – знову збій

У Vodafone – знову збій
Українці в деяких регіонах сьогодні можуть знову спостерігати проблеми в роботі мережі мобільного оператора Vodafone.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SMS-розсилку від мобільного оператора та коментарі користувачів у Facebook.

"Друзі, через повторні атаки ворога в деяких регіонах України відсутнє електропостачання. Можуть виникати тимчасові складнощі зі зв’язком. Мобільна мережа потребує живлення і довго не може працювати від акумуляторів. Дизель-генератори виручають, але їх кількість і час роботи обмежені. Ми вже працюємо над відновленням зв'язку. Нестабільна ситуація може тривати до усунення пошкоджень інфраструктури. Тримаймося! Разом ми зможемо!", - йдеться в повідомленні оператора.

Незадоволені поганим зв’язком користувачі залишають коментарі на сторінці Vodafone у Facebook. "Через перебої в електропостачанні можуть бути тимчасові обмеження в роботі мережі Vodafone у деяких мікрорайонах вашого міста. Всі базові станції забезпечені резервним джерелом живлення, що дозволяє забезпечити роботу станції до декількох годин, в залежності від навантаження. Наші інженери добре знають, що робити для швидкого відновлення роботи мережі", - відповідають у Vodafone.

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Теги: збій, Водафон
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