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Росія та Білорусь задумали нові навчання у 2023 році

Росія та Білорусь задумали нові навчання у 2023 році
Білорусь та Росія зустрілись для того, щоб обговорити проведення військових навчань наступного року - "Щит союзу-2023".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське інформагентство Белта.

"Продовжується вдосконалення об'єднаних військових систем. З цією метою наші органи військового управління проводять спільні заходи, обмінюються передовим досвідом, удосконалюють нормативну правову базу, проводять спільні тренування. Розпочато підготовку до проведення спільного оперативного навчання "Щит Союзу-2023", - сказав міністр оборони Білорусі Віктор Хренін під час засідання колегії Міноборони Білорусії та Російської Федерації в режимі відеоконференцзв'язку.

За його словами, головною метою цього засідання є насамперед уточнення порядку подальшої роботи щодо створення та зміцнення необхідного спільного військового потенціалу з метою протидії викликам та загрозам військового характеру, спрямованим проти союзної держави.

Нагадаємо, що російські війська, ймовірно, перекинули до Білорусі гіперзвукові ракети "Кинджал". Але запаси цих снарядів дуже обмежені.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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