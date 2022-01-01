Росія та Білорусь задумали нові навчання у 2023 році
Сьогодні, 14:23
Білорусь та Росія зустрілись для того, щоб обговорити проведення військових навчань наступного року - "Щит союзу-2023".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське інформагентство Белта.
"Продовжується вдосконалення об'єднаних військових систем. З цією метою наші органи військового управління проводять спільні заходи, обмінюються передовим досвідом, удосконалюють нормативну правову базу, проводять спільні тренування. Розпочато підготовку до проведення спільного оперативного навчання "Щит Союзу-2023", - сказав міністр оборони Білорусі Віктор Хренін під час засідання колегії Міноборони Білорусії та Російської Федерації в режимі відеоконференцзв'язку.
За його словами, головною метою цього засідання є насамперед уточнення порядку подальшої роботи щодо створення та зміцнення необхідного спільного військового потенціалу з метою протидії викликам та загрозам військового характеру, спрямованим проти союзної держави.
Нагадаємо, що російські війська, ймовірно, перекинули до Білорусі гіперзвукові ракети "Кинджал". Але запаси цих снарядів дуже обмежені.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське інформагентство Белта.
"Продовжується вдосконалення об'єднаних військових систем. З цією метою наші органи військового управління проводять спільні заходи, обмінюються передовим досвідом, удосконалюють нормативну правову базу, проводять спільні тренування. Розпочато підготовку до проведення спільного оперативного навчання "Щит Союзу-2023", - сказав міністр оборони Білорусі Віктор Хренін під час засідання колегії Міноборони Білорусії та Російської Федерації в режимі відеоконференцзв'язку.
За його словами, головною метою цього засідання є насамперед уточнення порядку подальшої роботи щодо створення та зміцнення необхідного спільного військового потенціалу з метою протидії викликам та загрозам військового характеру, спрямованим проти союзної держави.
Нагадаємо, що російські війська, ймовірно, перекинули до Білорусі гіперзвукові ракети "Кинджал". Але запаси цих снарядів дуже обмежені.
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