Росія та Білорусь задумали нові навчання у 2023 році





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"Продовжується вдосконалення об'єднаних військових систем. З цією метою наші органи військового управління проводять спільні заходи, обмінюються передовим досвідом, удосконалюють нормативну правову базу, проводять спільні тренування. Розпочато підготовку до проведення спільного оперативного навчання "Щит Союзу-2023", - сказав міністр оборони Білорусі Віктор Хренін під час засідання колегії Міноборони Білорусії та Російської Федерації в режимі відеоконференцзв'язку.



За його словами, головною метою цього засідання є насамперед уточнення порядку подальшої роботи щодо створення та зміцнення необхідного спільного військового потенціалу з метою протидії викликам та загрозам військового характеру, спрямованим проти союзної держави.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Білорусь та Росія зустрілись для того, щоб обговорити проведення військових навчань наступного року - "Щит союзу-2023".Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське інформагентство Белта."Продовжується вдосконалення об'єднаних військових систем. З цією метою наші органи військового управління проводять спільні заходи, обмінюються передовим досвідом, удосконалюють нормативну правову базу, проводять спільні тренування. Розпочато підготовку до проведення спільного оперативного навчання "Щит Союзу-2023", - сказав міністр оборони Білорусіпід час засідання колегії Міноборони Білорусії та Російської Федерації в режимі відеоконференцзв'язку.За його словами, головною метою цього засідання є насамперед уточнення порядку подальшої роботи щодо створення та зміцнення необхідного спільного військового потенціалу з метою протидії викликам та загрозам військового характеру, спрямованим проти союзної держави.Нагадаємо, що російські війська, ймовірно, перекинули до Білорусі гіперзвукові ракети "Кинджал" . Але запаси цих снарядів дуже обмежені.

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