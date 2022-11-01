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СБУ повідомила про підозру дочці ексміністра оборони України за постачання товарів армії РФ

СБУ повідомила про підозру дочці ексміністра оборони України за постачання товарів армії РФ
Співробітники Служби безпеки викрили на антиукраїнській діяльності дочку колишнього міністра оборони України (2012-2014 рр). За матеріалами слідства, вона керувала підприємствами, які постачали товари та обладнання для оборонно-промислового комплексу РФ.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Наразі Київська міська прокуратура заочно повідомила жінці про підозру за ч. 3 ст. 27, ст. 110-2 Кримінального кодексу України – фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років без права обіймати певні посади та конфіскацію майна.

Нагадаємо, що у червні цього року за матеріалами СБУ суд арештував та передав в управління АРМА 645 залізничних вагонів, 30 земельних ділянок і 30 об‘єктів нерухомості, які належали сім’ї цього міністра часів Януковича.

СБУ продовжує роботу для встановлення та притягнення до відповідальності всіх зрадників та колаборантів, які діяли на шкоду державним інтересам України.

Як пише Українська правда, 39-річна Альона Лебєдєва – донька ексміністра Павла Лебєдєва, який наразі перебуває у розшуку за державну зраду, є кінцевим бенефіціарним власником ряду підприємств, що здійснюють діяльність на території України.
СБУ повідомила про підозру дочці ексміністра оборони України за постачання товарів армії РФ

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Теги: Росія, Україна, війна
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