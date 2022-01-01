Припинив рейс і пішов захищати країну: луцькі нацгвардійці розповіли про 60-річного колегу, який до війни був далекобійником

Володимир продовжує службу в Національній гвардії – до перемоги. Він працював далекобійником у Польщі. У день початку повномасштабної війни віз вантаж. Коли був уже на кордоні, отримав дзвінок від дружини: почалися ракетні обстріли і вторгнення ворожих військ.



Його історію



«Я відразу повідомив польським роботодавцям, що припиняю рейс і повертаюся додому – на мою країну напали і я мушу її захищати», – згадує гвардієць.



Коли 59-річним прийшов у центр комплектування, йому спочатку хотіли відмовити через вік. Але зважили на 42 роки водійського стажу на різних колісних машинах – від легкових до автобусів і КрАЗів. Так він долучився до лав Національної гвардії України, де і надалі хоче продовжувати службу.



«Колектив у нашому підрозділі хороший. Більшість хлопців прийшли служити добровільно, не чекаючи повісток. Я тут тільки заради перемоги», – каже Володимир.



Він міг би допрацювати в Польщі до 65 років і мати польську пенсію. Але обрав захист своєї землі. Сьогодні він – приклад мотивованості та активності для інших військовослужбовців. Весь час працює над поліпшенням техніки, яку йому довірили.



«Я вірю, що після перемоги над ворогом ми всі разом піднімемо Україну так, що з неї вже не захочеться їхати на заробітки. Ми – багата країна. Люди у нас працьовиті. Об’єдналися і разом точно переможемо. Кожен на своєму місці має працювати на цю мету. До речі, моя дочка також служить – у патрульній поліції», – не без гордості додає Володимир.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Маючи повних 60 років, панпродовжує службу в Національній гвардії – до перемоги. Він працював далекобійником у Польщі. У день початку повномасштабної війни віз вантаж. Коли був уже на кордоні, отримав дзвінок від дружини: почалися ракетні обстріли і вторгнення ворожих військ.Його історію розповіли колеги з військової частини 1141 Національної гвардії України (місто Луцьк).«Я відразу повідомив польським роботодавцям, що припиняю рейс і повертаюся додому – на мою країну напали і я мушу її захищати», – згадує гвардієць.Коли 59-річним прийшов у центр комплектування, йому спочатку хотіли відмовити через вік. Але зважили на 42 роки водійського стажу на різних колісних машинах – від легкових до автобусів і КрАЗів. Так він долучився до лав Національної гвардії України, де і надалі хоче продовжувати службу.«Колектив у нашому підрозділі хороший. Більшість хлопців прийшли служити добровільно, не чекаючи повісток. Я тут тільки заради перемоги», – каже Володимир.Він міг би допрацювати в Польщі до 65 років і мати польську пенсію. Але обрав захист своєї землі. Сьогодні він – приклад мотивованості та активності для інших військовослужбовців. Весь час працює над поліпшенням техніки, яку йому довірили.«Я вірю, що після перемоги над ворогом ми всі разом піднімемо Україну так, що з неї вже не захочеться їхати на заробітки. Ми – багата країна. Люди у нас працьовиті. Об’єдналися і разом точно переможемо. Кожен на своєму місці має працювати на цю мету. До речі, моя дочка також служить – у патрульній поліції», – не без гордості додає Володимир.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію