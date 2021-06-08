У Польщі загинув волинянин

Днями у Польщі загинув уродженець та мешканець села Велика ГлушаПро це повідомили на сторінках «Книга пам'яті померлих за кордоном українців», а також «Життя Великої Глуші» у фейсбуці.«Змалку осиротівши, хлопець деякий час проживав з тіткою в Києві, але все-таки повернувся у рідне село до бабусі. Тут навчався, знайшов друзів, вчився жити, а згодом подався за рубіж у пошуках кращої долі... Не судилося... Прикрий випадок обірвав молоде життя, увів у скорботу рідних», – повідомляють знайомі хлопця у соцмережі.Просять усіх небайдужих долучитись до збору коштів для перевезення тіла спочилого земляка з Польщі в Україну.Збір коштів відкриває троюрідна сестра Віталія,Реквізити:5168745124893212ПриватбанкМФО 305299UA883052990000026201676532254Рахунок 26201676532254.Хто не має картки і бажає допомогти, гроші можна принести у селі Велика Глуша до Вознюк Олени Миколаївни. Телефон пані Олени: 0967431045.