У Польщі загинув волинянин
Сьогодні, 16:11
Днями у Польщі загинув уродженець та мешканець села Велика Глуша Віталій Дем'яник.
Про це повідомили на сторінках «Книга пам'яті померлих за кордоном українців», а також «Життя Великої Глуші» у фейсбуці.
«Змалку осиротівши, хлопець деякий час проживав з тіткою в Києві, але все-таки повернувся у рідне село до бабусі. Тут навчався, знайшов друзів, вчився жити, а згодом подався за рубіж у пошуках кращої долі... Не судилося... Прикрий випадок обірвав молоде життя, увів у скорботу рідних», – повідомляють знайомі хлопця у соцмережі.
Просять усіх небайдужих долучитись до збору коштів для перевезення тіла спочилого земляка з Польщі в Україну.
Збір коштів відкриває троюрідна сестра Віталія, Мисько Анастасія Іванівна.
Реквізити:
5168745124893212
Приватбанк
МФО 305299
UA883052990000026201676532254
Рахунок 26201676532254.
Хто не має картки і бажає допомогти, гроші можна принести у селі Велика Глуша до Вознюк Олени Миколаївни. Телефон пані Олени: 0967431045.
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Про це повідомили на сторінках «Книга пам'яті померлих за кордоном українців», а також «Життя Великої Глуші» у фейсбуці.
«Змалку осиротівши, хлопець деякий час проживав з тіткою в Києві, але все-таки повернувся у рідне село до бабусі. Тут навчався, знайшов друзів, вчився жити, а згодом подався за рубіж у пошуках кращої долі... Не судилося... Прикрий випадок обірвав молоде життя, увів у скорботу рідних», – повідомляють знайомі хлопця у соцмережі.
Просять усіх небайдужих долучитись до збору коштів для перевезення тіла спочилого земляка з Польщі в Україну.
Збір коштів відкриває троюрідна сестра Віталія, Мисько Анастасія Іванівна.
Реквізити:
5168745124893212
Приватбанк
МФО 305299
UA883052990000026201676532254
Рахунок 26201676532254.
Хто не має картки і бажає допомогти, гроші можна принести у селі Велика Глуша до Вознюк Олени Миколаївни. Телефон пані Олени: 0967431045.
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